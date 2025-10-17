PLANTCO FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PLANTCO FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

PLANTCO FRANCE : Concevoir, fabriquer et commercialiser les produits de demain "Moteur de solutions vertes"

PLANTCO FRANCE s’appuie sur un réseau d’usines partenaires dans le monde dans lesquelles sont installés ses propres matériels industriels, en assumant sa responsabilité sociétale dans le respect du développement durable.

PLANTCO FRANCE a un bureau d’études intégré qui accompagne les prescripteurs dans les études techniques et tarifaires.

Les produits développés par PLANTCO FRANCE contribuent à améliorer, à rendre beaux et sécuritaires, plus longtemps, les lieux où ils sont implantés.

Quelques exemples d’utilisation de nos produits :

Parcs et jardins : Château de Chambord, Cité de la musique à Boulogne-Billancourt, Orangerie de Meudon, Château de Malmaison, Château de de Chaumont-sur-Loire, Jardins du musée Albert Kahn.

Chantiers publics : Zoo de Vincennes, Louvre Lens, LGV Est et Sud-est, tramways de grandes métropoles françaises, Aéroports de Paris, Cité universitaire de Toulouse, Université de Luminy à Marseille, Hôpital de Rodez, Place Jean Jaurès à Tours.

Chantiers privés : Disneyland Paris, Hennessy à Cognac, Hippodrome de Longchamp, usine Bugatti, siège Airbus, Château Fayat à Saint-Emilion, Buffalo Grill de Chaumont, jardin à Saint-Aygulf, Sanctuaires de Lourdes.

Le savoir-faire de PLANTCO France :