PLASTOR

Rue de la Croix Bernard
39210 Domblans
France

Plastor, concepteur de solutions pour la protection et la décoration des parquets, est au service des professionnels de la décoration et de l’aménagement intérieur.

Spécialisé depuis plus de 50 ans dans la fabrication des vitrificateurs pour parquet, Plastor propose aujourd’hui une gamme complète répondant à tous les besoins des artisans : colles, abrasifs, teintes, vitrificateurs, huiles, entretiens, et produits de protection des terrasses.

Les produits des gammes Plastor sont conçus par et pour des professionnels, pour vous donner tous les moyens de réussir tous vos chantiers. Bénéficiant des plus récentes innovations en matière de confort d’application, leur niveau de performance vous assure le meilleur résultat.

La recherche et développement Plastor s’appuie sur les normes et les DTU (DTU 51 pour les parquets) pour valider ses avancées objectivement dans des conditions reconnues par les professionnels. 

Enfin les labels écologiques aussi bien que les procès-verbaux de performance délivrés pour les produits Plastor assurent et rassurent sur la fiabilité de notre gamme.


Le développement durable se conjugue au quotidien dans la performance de nos produits :
- un site de fabrication ISO 14001 
- des produits avec le label Ecologique Européen 
- des produits avec le label Vert Excell
- des produits avec le label EC1
- des produits avec Fiche de Données Environnementales et Sanitaires 
- des teneurs en COV extrêmement réduites 
- des emballages recyclables


Le savoir-faire de Plastor

  • Gamme Bois Intérieur (Rénovation, préparation, finition, entretien collage de parquets, accessoires)
  • Gamme Bois Extérieurs (Rénovation, préparation, finition, entretien)
  • Gamme Béton (Préparation, finition, entretien)
