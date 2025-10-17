ConnexionS'abonner
PLURINNO

12 rue Saint Claude
75003 PARIS
France
La société PLURINNO s.a.r.l. a été fondée le 15/11/1996.
Son objet est : activité industrielle et commerciale liée aux applications de la géologie et de la géophysique, en particulier tout ce qui touche aux applications de ces techniques à la construction (geotechnique), notamment lors d'expertises.

