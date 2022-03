PORCELANOSA PARIS IDF

PORCELANOSA Groupe est aujourd’hui une société de référence sur le marché espagnol et international, elle est régie par des valeurs telles que l’innovation et la qualité mais, avant tout, elle travaille dans un climat de confiance totale dans sa grande équipe de professionnels, composée de près de 5000 personnes, et porte un grand intérêt à son environnement social.



La diversification de la production a constitué un pilier fondamental de la croissance de ce groupe industriel qui a fait ses premiers pas en se consacrant exclusivement à la fabrication de carreaux céramiques.



Les huit entreprises du Groupe proposent aujourd’hui une vaste gamme de produits qui s’étend des équipements pour la cuisine ou la salle de bains à des matériaux technologiques et des solutions de construction avancées pour l’architecture contemporaine.



Le souci de la préservation du milieu et de la protection de l’environnement a constitué une priorité au sein du Groupe PORCELANOSA depuis sa fondation.



La soutenabilité de notre style de vie et l’équilibre nécessaire avec l’environnement exigent des faits concrets et des actions tangibles. PORCELANOSA Grupo anticipe cette nouvelle dynamique et améliore depuis plus de 30 ans ses systèmes de production en s’efforçant de minimiser leur impact sur l’environnement.



Le savoir-faire de PORCELANOSA :

Matériau des carreaux de sol (Céramique, Grès porcelainé, Grès Cérame technique, Bois naturel, Pierre naturelle, Plancher stratifier, sol vinyle).

Matériau des carreaux de mur (Céramique, Grès porcelainé, KRION, Bois naturel, Pierre naturelle, Dalles vinyle).

Equipements de cuisine (Meubles de cuisine, Robinetterie de cuisine, Plans de travail de cuisine, Eviers de cuisine).

Equipements de salle de bains (Mobilier de salle de bain, Baignoires, Douches, Receveurs de douche, Colonnes de douche, Ciels de pluie, Parois, robinetterie, Lavabos, Sanitaires, radiateurs).

Autres intérieurs (Armoires et dressings, mobilier d’intérieur, luminaires à combiner avec votre chambre à coucher, cuisine, salle à manger ...)