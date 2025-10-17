POULLARD - Batiweb

ConnexionS'abonner
Chemin des Luets
28300 LÈVES
France
POULLARD : Expert en démolition, en terrassement et VRD

Notre cœur de métier : démolir, trier, recycler les matériaux issus de la construction.

Depuis 1979, POULLARD opère principalement en Eure-et-Loir (28) et sur les Yvelines (78), dans le secteur de la déconstruction de bâtiments de toute nature.

Nous intervenons pour des projets de démolition d'infrastructures composées essentiellement de béton, de métaux ou de bois. Nous assurons également des travaux de terrassement et de VRD.

Nos bétons de démolition sont recyclés sur notre plateforme Granudem. Ces granulats recyclés sont réutilisés sur nos chantiers de VRD : création de voirie (granulat 0/31,5), fabrication de granulats pour béton (granulats 0/4, 4/10 et 10/20) et formulation de tous types de bétons prêts à l'emploi recyclés.

Chaque jour, nous mettons tout en œuvre pour vous accompagner au mieux dans vos projets de VRD, par des conseils avisés et des prestations d'excellente qualité.

Chaque projet soumis est scrupuleusement étudié puis suivi de préconisations. Nous veillons également à appliquer une politique tarifaire adaptée.

Notre siège social est implanté à Lèves, près de Chartres (28).

Le savoir-faire de POULLARD:

  • Démolition
  • Terrassement
  • VRD
  • Curage, désamiantage et déplombage
