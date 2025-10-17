PRIHODA NV - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « PRIHODA NV », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Prihoda, gaines textiles.

Pour refroidir, chauffer et ventiler. De façon silencieuse et confortable.

En tant qu'expert en CVC, vous connaissez le défi d'aujourd'hui : optimiser le climat intérieur et le bien-être général par une distribution d'air parfaitement homogène, silencieuse et personnalisée.

Avec ses gaines et diffuseurs textiles, les "airsocks", Prihoda propose de nombreuses solutions : 100% confort, 100% sur mesure, 100% le meilleur rapport qualité-prix.

Une gaine textile Prihoda garantit des flux d'air optimaux et sans courant d'air, exactement là où vous le souhaitez ! Des zones de température intelligentes ? Même depuis une haute altitude ? Tout est possible.

L'air dans les canaux textiles est distribué par des perforations laser personnalisées ou des buses d'air supplémentaires. Levez les yeux et vous verrez des gaines textiles Prihoda dans des immeubles de bureaux, des centres sportifs, des magasins, des salles blanches, des entrepôts, des halls de production, etc.

Un air sain, pour les jeunes et les moins jeunes. Chaque projet est unique.

Chaque projet avec les gaines textiles Prihoda est personnalisé et les possibilités sont presque infinies. Grâce à la large gamme de tissus, de formes, de couleurs et d'accessoires disponibles, nos gaines de distribution d'air en textile peuvent être installées dans presque tous les espaces, qu'ils soient discrets ou remarquables.

Les tissus Prihoda répondent aux exigences actuelles en matière d'entretien, de résistance au feu, d'hygiène, de durabilité et d'esthétique.

Prihoda HVAC a tout pour être votre partenaire constructif et fiable. En collaboration avec le client, l'installateur et/ou le bureau d'études, nos experts évaluent la technique de diffusion appropriée, les conduits standard ou à membrane, les profils d'écoulement, les options de suspension ainsi que les souhaits spécifiques concernant l'acoustique et l'apparence.

Sur cette base, Prihoda fournit une conception et un devis détaillé de ses gaines textiles, avec des dessins AutoCAD, une analyse CFD et des données techniques. Tout cela grâce à leur propre logiciel, le moteur de chaque projet.

Le savoir-faire de Prihoda :

Gaines textiles : Qu'il s'agisse d'un grand magasin de vêtements, d'un supermarché, d'un cinéma ou d'une petite salle de sport, un système de distribution d'air confortable et hygiénique est toujours une priorité absolue. Les gaines textiles Prihoda sont le choix idéal pour cela. Ils sont conçus sur mesure et peuvent être utilisés pour 3 applications liées à la climatisation :