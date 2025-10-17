ConnexionS'abonner
Fermer

PROBOX

rue Sadi Carnot
59790 RONCHIN
France
Site web de la marque

ProBox s'engage…

Une offre professionnelle
18 500 références et 260 marques de produits techniques et d’équipement, à destination des professionnels du bâtiment et de son environnement. Retrouvez nos articles à travers 10 univers : Outillage, Equipement de protection individuelle, Electricité, Peinture & enduit, Quincaillerie, Plomberie, Second oeuvre, Fixation mécanique ainsi que Mastic & droguerie.

 

Des équipes passionnées
Un plateau commercial, un site internet et des conseillers techniques sont là pour vous guider, vous conseiller et vous accompagner au quotidien.
Nos équipes sont toutes unies par des valeurs et une ambition communes : être utile à nos communautés.


Une expérience unique
Accédez à un réseau de bases-vie de proximité avec de nombreux espaces dédiés sont à votre disposition pour simplifier vos journées : le Bureau, le Zinc, l’Atelier, Le Vestiaire, La Grande Salle… Sans oublier de multiples partenariats pour vous faciliter le quotidien !


Une communauté
Echangez et partagez ensemble sur les réseaux sociaux, en base-vie et sur #UtileAuxPros, le premier réseau professionnel qui valorise vos métiers et vos savoir-faire.

 

 

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.