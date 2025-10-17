Pour obtenir une information de la part de la marque « PROBOX », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ProBox s'engage…

Une offre professionnelle

18 500 références et 260 marques de produits techniques et d’équipement, à destination des professionnels du bâtiment et de son environnement. Retrouvez nos articles à travers 10 univers : Outillage, Equipement de protection individuelle, Electricité, Peinture & enduit, Quincaillerie, Plomberie, Second oeuvre, Fixation mécanique ainsi que Mastic & droguerie.

Des équipes passionnées

Un plateau commercial, un site internet et des conseillers techniques sont là pour vous guider, vous conseiller et vous accompagner au quotidien.

Nos équipes sont toutes unies par des valeurs et une ambition communes : être utile à nos communautés.



Une expérience unique

Accédez à un réseau de bases-vie de proximité avec de nombreux espaces dédiés sont à votre disposition pour simplifier vos journées : le Bureau, le Zinc, l’Atelier, Le Vestiaire, La Grande Salle… Sans oublier de multiples partenariats pour vous faciliter le quotidien !



Une communauté

Echangez et partagez ensemble sur les réseaux sociaux, en base-vie et sur #UtileAuxPros, le premier réseau professionnel qui valorise vos métiers et vos savoir-faire.