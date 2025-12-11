L'OPPBTP lance un kit d'accueil pour les intérimaires sur les chantiers
Publié le 11 décembre 2025, mis à jour le 11 décembre 2025 à 17h18, par Raphaël Barrou
Comment bien accueillir les salariés intérimaires ? C'est la question à laquelle l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) tente de répondre à travers un nouveau kit.
Pour l'organisme, l'idée est de permettre d'agir sur la prévention. Le kit comprend notamment un quiz permettant de vérifier les connaissances des uns et des autres sur la prévention des risques. Une animation rapide, qu'il est possible de réaliser « autour d'un café » selon l'OPPBTP.
Les intérimaires, des ouvriers particulièrement touchés par les accidents sur les chantiers
Les intérimaires sont identifiés comme étant particulièrement à risque d'être victimes d'accidents du travail. Ils représentent 12,4 % des effectifs et 28,4 % des accidents du travail du BTP selon les chiffres de 2022 de l'INRS. Dans un secteur déjà fortement touché par les accidents, parfois à l'issue tragique, l'OPPBTP souhaite donc insister sur la prévention.
Le kit comprend aussi :
• Un support pédagogique, un document PDF d'une quinzaine de pages pour animer une session de sensibilisation avec les compagnons.
• Une vidéo d’une minute pour sensibiliser les compagnons. Celle-ci détaille les étapes à respecter dans l'accueil des salariés intérimaires sur les chantiers : évaluation des compétences, sensibilisation à la sécurité, présentation du chantier et des tâches à effectuer.
• Une affiche prévention « Quatre pistes pour améliorer le suivi santé des intérimaires » à placarder dans les locaux pour tester ses connaissances.
• Une affiche regroupant tous les éléments du kit. Grâce aux QR codes, les compagnons pourront ainsi accéder à nouveau à la vidéo et au quiz depuis leur mobile.
L'OPPBTP précise que ce kit est conçu pour être utilisé « directement sur le terrain par les chefs d’équipe, encadrants et préventeurs ».
Raphaël Barrou
