L'Union des industries de la construction et du commerce du bois (UICCB) est née ce 11 décembre 2025 du rapprochement de l'UICB et de LCB. Selon ses nouveaux dirigeants, l'objectif est de rendre plus audible la filière bois dans des négociations futures.

Frédéric Carteret est enthousiaste. Ce 11 décembre 2025, il se présente, à l'issue du conseil d'administration de l'Union des industriels et constructeurs bois (UICB)« en tant que président de l'Union des industries de la construction et du commerce du bois (UICCB) et ex-président de l'UICB ». À ses côtés, François Laresche, ex-président de LCB (Le commerce du bois), est désormais vice-président de la nouvelle organisation professionnelle.

Au terme d'une année « d'échanges pour faire ce rapprochement », selon François Laresche, la création de l'UICCB vise à représenter 500 entreprises et 22 métiers au sein de la filière bois. Le vice-président de l'UICCB y voit une manière de « devenir un acteur de la consolidation de la filière » alors qu'il estime que celle-ci était « totalement atomisée » jusqu'ici.

L'UICCB représentera 50 000 emplois

Forts d'un chiffre d'affaires total de 7 milliards d'euros et représentant 50 000 emplois, les deux nouveaux dirigeants comptent bien peser dans de futures négociations. « Nous dépendons de tellement de ministères, qu'il est difficile d'être entendu. Maintenant, lorsque nous arriverons en disant que nous représentons 50 000 emplois, nous pensons que nous serons davantage pris au sérieux », explique Frédéric Carteret.

« On n'est pas forcément l'acteur majeur du ministère de l'Industrie », continue-t-il. « Ni l'acteur majeur au niveau du ministère de l'Agriculture. Néanmoins, nous en faisons partie et nous avons besoin d'être entendus. »

Un meilleur maillage territorial et une position forte dans la future grande filière forêt-bois

En plus de ces chiffres, pour Monsieur Laresche, cette union permet un maillage territorial beaucoup plus fin. Selon lui, l'UICCB peut ainsi prétendre à une position forte au sein d'une grande filière forêt-bois en train de se mettre en place.

« L'UICCB devient la seule organisation professionnelle indépendante regroupant l’ensemble des acteurs participant au développement de la construction bois et biosourcée en France », conclut Monsieur Carteret.

Par Raphaël Barrou