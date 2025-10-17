Depuis 1998, PRODEX réalise des profilés extrudés en petites et moyennes séries, sur plans et spécifications clients, en caoutchoucs thermoplastiques élastomères. Nos profilés non adhésivés sont 100 % recyclables.



Créée en 1998 et installée dans la Communauté d’Agglomération de Chartres, l’entreprise PRODEX s’est développée selon un modèle de fabricant de multi-unités, en petites et moyennes séries.



PRODEX extrude des profilés en élastomères caoutchoucs thermoplastiques de type SEBS, PP-EPDM (Santoprène) dans une gamme de dureté de 15 shore A à 45 shore D.



Nos matières Prodene répondent toutes aux réglementations REACH RoHS. Elles peuvent répondre aux réglementations de contact alimentaire CE ou FDA, aux normes bâtiment CSTB & RAL-GZ, aux normes feu et fumée : EN 13501 (bâtiment), EN 45545 (transports), UL94Vo (équipement électrique), et conformes aux Directives Européennes EU 2011/65/CE (RoHS2) et 2000/53 CE (véhicule en fin de vie).



Les caoutchoucs élastomères thermoplastiques Prodene sont colorables suivant une liste de plus de 60 teintes standard ou selon la demande du client (RAL, PANTONE, etc…).

Les teintes peuvent êtres mates, translucides, couleurs métallisées, fluorescentes ou phosphorescentes.



PRODEX propose des profilés standards ou spécifiques pour les secteurs du bâtiment, des travaux publics, du transport, du maritime et du nautisme, de l’industrie, du contact alimentaire, du médical et du paramédical.



La société PRODEX est composée d’une trentaine de personnes qui partagent les mêmes valeurs et un seul objectif : satisfaire ses clients.



Le savoir-faire de PRODEX :

Profilés de protection de tôle

Profilés antichocs

Profilés d’étanchéité

Profilés tubulaire

Profilés pour le bâtiment

Profilés cordes, tubes et bandes

Profilés divers

Sur-mesure