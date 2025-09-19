profine France SAS. Concepteur de systèmes en PVC pour fenêtres, portes d'entrées, baie coulissantes et volets.



profine France fait partie du groupe international profine, qui est l'union de trois marques fortes à l'histoire très marquante. Depuis 2003, le groupe réunit les marques KBE, KÖMMERLING et TROCAL, qui lui permettent d’atteindre le rang de leader international dans le domaine de la fabrication de profilés en PVC pour systèmes de fenêtres et portes d’entrée. Présent dans plus de 21 pays, le groupe possède 11 usines dans 10 pays à travers le monde : Allemagne, France, Italie, Espagne, Italie, Angleterre, Russie, Inde, Chine et Etats-Unis.



profine France SAS, c’est la filiale française qui se situe à Marmoutier, en Alsace (67) depuis 1986 avec une usine de production. Ici, au siège social de profine France, la société s’appuie sur les trois marques KBE, KÖMMERLING et TROCAL à forte identité et dispose des profilés adapté à chaque besoin. La société extrude les profilés en PVC pour les marchés de la rénovation et du neuf, répond aux besoins de ses clients tout en étant soucieux de l’environnement, utilisant une formulation PVC greenline®, exempte de métaux lourds. Les profilés sont 100% conçus et extrudés en France.



Enfin, soucieux de la valorisation du patrimoine, profine France est mécène de la Fondation du patrimoine depuis février 2013 et remet à ce titre le "Prix du Mécénat Populaire de la Fondation du patrimoine". De plus, nos innovations permettent d’associer l’image et le charme du passé aux contraintes contemporaines : énergétique, sonore et de recyclage. Ce partenariat se fonde sur le même souci du beau, du durable et du respect de l’histoire comme de l’avenir. Nos menuisiers et partenaires savent respecter le bâti, le style, la forme des anciens châssis pour s’intégrer dans une rénovation heureuse.