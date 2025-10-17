ConnexionS'abonner
PROVOST

rue Gustave Eiffel Parc du Ferrain
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
PROVOST, N°1 Français de la fabrication de rayonnages depuis 45 ans, répond à toutes les problématiques de stockage, d’aménagement d’espaces, de manutention et d’équipements industriels.
Nous intervenons dans tous les domaines de l’entreprise : réception, logistique, production, stockage, archivage… et dans tous les secteurs d’activités : hôpitaux, collectivités, bâtiment, industries, administrations, artisanat, commerce de gros….
Avec 80 commerciaux et 12 agences en France, il y a toujours une solution PROVOST près de chez vous.

Rayonnage Prospace

Le prospace +, système de stockage évolutif, convient parfaitement au stockage de bacs, de pièces détachées. Disponible en 3 longeurs : 670, 970 et 1240 mm et 8 profondeurs : de 300 à 1000 mm. Il permet...

Stockage de bacs

Le rayonnage Prospace, idéal pour stocker les charges légères, bacs, cartons est disponible en 3 longeurs : 670, 970 et 1240 mm et 8 profondeurs : de 300 à 1000 mm. Il permet de réaliser des ensembles...

Rayonnage cantilever

Proposés en plusieurs versions pour des charges dépassant la tonne, ce rayonnage convient parfaitement à l’industrie du bois, de l’électricité, de la métallurgie, du verre...Les supports peuvent accueillir...

