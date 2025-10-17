PROVOST
59960 NEUVILLE EN FERRAIN
France
Rayonnage archives Prospace +
"Le rayonnage archivage PROSPACE convient parfaitement au stockage de boîtes, caisses d'archives, dossiers suspendus. Idéal pour classer, ranger, organiser, archiver Esthétique : pas de perforation...
Rayonnage d'archives et bureau>Rayonnage de bureau
Rayonnage de bureau pour stocker, archiver et classer dossiers suspendus, classeurs, en privilégiant l'ergonomie et l'esthétique. La finition esthétique permet à ce produit de s'intégrer complétement aux...
Rayonnage Prospace
Le prospace +, système de stockage évolutif, convient parfaitement au stockage de bacs, de pièces détachées. Disponible en 3 longeurs : 670, 970 et 1240 mm et 8 profondeurs : de 300 à 1000 mm. Il permet...
Stockage de bacs
Le rayonnage Prospace, idéal pour stocker les charges légères, bacs, cartons est disponible en 3 longeurs : 670, 970 et 1240 mm et 8 profondeurs : de 300 à 1000 mm. Il permet de réaliser des ensembles...
Rayonnage Mi-lourd Prorack+
Convient parfaitement au stockage de produits volumineux, de penderies & pneumatiques, ainsi qu’aux pièces détachées en bac plastique...Proposé en 3 versions d’échelles (soudées, boulonnées, démontées),...
Stockage palettes Propal +
"Le rayonnage PROPAL pemet de stocker toutes les charges jusqu'à 5600 Kg par niveau. Les échelles peuvent accepeter jusqu'à 20 tonnes avec un premier niveau à 1400 mm du sol. Modulable grâce à ses nombreux...
Rayonnage cantilever
Proposés en plusieurs versions pour des charges dépassant la tonne, ce rayonnage convient parfaitement à l’industrie du bois, de l’électricité, de la métallurgie, du verre...Les supports peuvent accueillir...
Stockage cartons inclinés pour le picking
Le rayonnage Prospace, idéal pour stocker les charges légères, bacs, cartons est disponible en 3 longeurs : 670, 970 et 1240 mm et 8 profondeurs : de 300 à 1000 mm. Il permet de réaliser des ensembles...
Prorack pour cartons volumineux
Rayonnage Mi-lourd pour stockage de cartons et objets volumineux. Echelles galva sendzimir livrées démontées. Robuste : Matériel profilé à froid. Sécurité : accrochages de griffes assurant une parfaite...
Rayonnage mi lourd Prorack à pneu
Rayonnages à pneus L utiles 1300 et 2000 mm.H 2400 (3 niveaux) et 3000 mm (4 niveaux).Profondeur 500 mm.Echelles galva sendzimir livrées démontées . Robuste : Matériel profilé à froid.Sécurité : accrochages...