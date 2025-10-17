Pour obtenir une information de la part de la marque « Qivivo-Comap Thermostat », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Pilotez chaque pièce indépendamment.

Le thermostat QIVIVO en version électrique connectée est dorénavant disponible en multizone ! Pilotez toutes vos zones de chauffe indépendamment depuis la même interface, en toute simplicité. Encore plus de contrôle et plus d'économies !

FONCTIONNALITÉS :

Aucune programmation

Avec Smart Présence, QIVIVO Thermostat anticipe pour vous procurer le confort quand vous êtes chez vous et réduire le chauffage quand vous n'y êtes pas. Aucune programmation n'est nécessaire, plus besoin d'indiquer vos congés ou de tout reprogrammer quand vous changez vos habitudes. Il apprend et s'adapte en continu, grâce à son capteur de présence.

Et si vous dérogez à vos habitudes ou rentrez de vacances, la fonction Smart Retour le détecte et adapte le programme en conséquence.

Le bien-être par tous les temps

Avec Smart Météo, QIVIVO Thermostat tient compte de toutes les variations de météo tels que la température externe ou le vent. Vous n'avez plus qu'à programmer l'heure de votre réveil ou de votre retour, votre chauffage démarrera juste au bon moment, pour que vous ayez la bonne température quand vous êtes chez vous.

La fonction Smart Sun permet d'anticiper l'apparition du soleil et de calculer l'apport d'énergie sur votre logement afin de couper intelligemment le chauffage en avance de phase. A la clef moins de chauffe et moins de surchauffe.

La révolution du confort ressenti

Notre sensation de confort est différente selon l'heure de la journée, le taux d'humidité, le vent et la température. Avec Smart Sense le chauffage prend en compte tous ces éléments afin que vous vous sentiez bien à tout moment de la journée.

Pilotez votre chauffage à distance

Petit coup de froid, rentrée tardive du bureau ou oubli de passer en mode vacances ? Aucun souci : contrôlez la température de votre logement que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde.

Gérez les imprévus

Si vous oubliez de programmer vos vacances, il détecte votre absence et vous propose de passer en mode hors-gel. Partez serein avec la fonction Alerte Absence.

Synthèse de consommation

Visualisez l'historique de votre chauffage sous forme graphique. En comprenant comment vous chauffez, vous pourrez optimiser vos programmes.

Chaque mois, recevez un rapport sur votre consommation.

Aide à la rénovation

Avec QiDiag et QiRenov bénéficiez d'un diagnostic énergétique personnalisé de votre logement et de conseils en travaux de rénovation énergétique. Vous saurez enfin par quel bout commencer vos travaux de rénovation énergétique.

Et pour plus de sérénité nous pouvons vous mettre en relation avec des professionnels.

