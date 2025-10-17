QUIADSA - Batiweb

ConnexionS'abonner
QUIADSA

Av. de la Industria, 19
28880 Meco, Madrid,
Espagne
Fondée en 1985, nous sommes une entreprise espagnole dédiée à la fabrication et à la distribution d'adhésifs, de mastics, d'imperméabilisants et de silicones.

Axé sur la qualité, le développement et la recherche et un service client personnalisé.

Chez QUIADSA, nous sommes toujours déterminés à offrir les solutions les plus efficaces dans tous les types d'adhésifs, scellants, mousses et autres accessoires, en s'adaptant à l'évolution constante du marché. Par conséquent, nous aimons tester les nouveaux produits en dehors de nos laboratoires, dans un environnement réel qui nous permet de réaliser une étude de leur efficacité.

Nous vous invitons à découvrir nos produits, fruit du travail d'une équipe de développement, soucieuse de répondre aux besoins de nos clients. Si vous ne trouvez pas de solution, nous la trouverons pour vous.

La qualité est l'une de nos principales valeurs et cela a été reconnu par AENOR avec son certificat ISO 9001.

Notre engagement pour l'environnement et notre gestion au quotidien se traduisent par le suivi de la norme ISO 14001 d'AENOR, dans laquelle nous sommes certifiés.

Le savoir-faire de QUIADSA:

  • Scellé et collé
  • Adhésifs de montage
  • Solutions spécifiques
  • Silicones
  • Produits du bois
  • Etanchéité
  • Bâtiment
  • Scellants spéciaux haute température
  • Chevilles chimiques
  • Mousse de polyuréthane
  • Colles blanches et fusibles chauds
  • Adhésifs de contact
  • Cyanoacrylates
  • Adhésifs PVC
  • Auto
  • Produits complémentaires
