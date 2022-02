RAIMONDI DISTRIBUTION 2S

L’histoire de RAIMONDI commence en 1974 à Modène en Italie, berceau de la céramique. C’est à cette période qu’il faut remonter pour comprendre l’essence même d’une ligne de conduite encore ancrée dans les bureaux d’études aujourd’hui. L’idée de base de son fondateur, Mirco Raimondi, lui-même carreleur de métier, était simple : améliorer la qualité et la productivité du travail tout en réduisant la fatigue physique du poseur.

Dans les années 80, Benoît Sansone fait la connaissance de Mirco Raimondi sur le salon le plus emblématique du monde de la céramique, le Cersaie de Bologne en Italie. Immédiatement, un lien de confiance et de respect mutuel s’instaure entre eux. Tous deux portés par de fortes valeurs humaines, ils choisissent d’écrire une histoire commune dans l’unique but de tirer la profession vers le haut.

Le partenariat démarre alors en 1987 lorsque Monsieur Sansone décide d’importer la gamme RAIMONDI de l’autre côté des Alpes. Face à la difficulté de pénétrer le marché français avec une marque italienne, notre P.D.G s’est armé au fil des années d’une équipe bercée par l’envie de conquérir le territoire. Notre implication sur les chantiers, notre technicité et notre proximité avec les plus grands acteurs de la céramique font aujourd’hui de RAIMONDI France, le plus gros importateur du fabricant italien.

Ce gage de réussite associé à des produits de qualité en perpétuelle évolution nous place comme « marque d’élite » auprès du carreleur professionnel. Mais cela n’est pas tout. Notre volonté d’être toujours plus proches de nos utilisateurs nous pousse chaque jour à leur offrir plus de services.

Notre connaissance, notre expérience, nos conseils techniques et l’ensemble des formations que nous dispensons avec passion témoignent de notre recherche constante d’efficacité.

Les valeurs fondatrices de notre marque transmises sans cesse d’une génération à l’autre, ont créé année après année un ADN immuable que nous retrouvons auprès de l’ensemble de nos collaborateurs. Chaque jour, RAIMONDI France accueille des hommes et des femmes unis par les mêmes engagements : partage, implication, sérieux, respect et disponibilité !



Le savoir-faire de RAIMONDI :