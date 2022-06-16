Scie compacte conçue pour réaliser des biseaux et des trous - GS 86

Épaisseur de coupe maximale : 25 mm en une passe - 50 mm en deux passes

Disque : min Ø100 mm - max Ø115 mm,

Dimensions de la machine : 45 x 45 x h30 cm

Poids de la machine : 25kg

Rapport de réduction entre le moteur/disque : 1 ÷ 2,1

Transmission par courroie Z90

Livrée avec un disque turbo pour la céramique Ø115 mm, 5 disques abrasifs, jeu de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d’utilisation et d’entretien.