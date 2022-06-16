Scie compacte conçue pour réaliser des biseaux et des trous - GS 86
GS 86 est une scie compacte conçue pour réaliser des biseaux et des trous (carrés et ronds). Idéale pour le grès cérame, la mono-cuisson, le marbre et le granit.
Avantages produit :
- Equipée de disques abrasifs supplémentaires pour rectifier les bords des carreaux
- Longueur de coupe illimitée
- Refroidissement du disque avec pompe
- Plateau inclinable
- Idéale pour le grès cérame, la mono-cuisson, le marbre et le granit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Épaisseur de coupe maximale : 25 mm en une passe - 50 mm en deux passes
Disque : min Ø100 mm - max Ø115 mm,
Dimensions de la machine : 45 x 45 x h30 cm
Poids de la machine : 25kg
Rapport de réduction entre le moteur/disque : 1 ÷ 2,1
Transmission par courroie Z90
Livrée avec un disque turbo pour la céramique Ø115 mm, 5 disques abrasifs, jeu de clés, pierre de ravivage de disque, manuel d’utilisation et d’entretien.
Matériaux
- Acier inoxydable
Divers
L’histoire de RAIMONDI commence en 1974 à Modène en Italie, berceau de la céramique. C’est à cette période qu’il faut remonter pour comprendre l’essence même d’une ligne de conduite encore ancrée dans les bureaux d’études aujourd’hui. L’idée de base de son fondateur, Mirco Raimondi, lui-même carreleur de métier, était simple : améliorer la qualité et la productivité du travail tout en réduisant la fatigue physique du poseur.
