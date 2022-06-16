Machine pour le forage avant la pose de carreaux - FORASPEED
Pour le forage avant la pose de carreaux en grès cérame, en marbre, en granit, en mono-cuisson et en verre. Possibilité d’effectuer des trous dans des carreaux déjà posés.
Avantages produit :
- Refroidissement interne de la fraise par pompe à eau
- Dispositif de sécurité bloque carreau
- S’utilise avec des fraises à attaches rapides
- Réglage système coulissage
- Vitesse variable
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Épaisseur maximale du carreau : 30 mm
Ø mini de fraise : 4 mm, Ø max : 120 mm
Dimensions de la machine : 65 x 43 x h48 cm
Poids de la machine : 21,1kg
Vitesse variable de 260 à 1050 tours/minute
Livré avec kit de clés, pierre de ravivage, manuel d’utilisation et d’entretien
Divers
L’histoire de RAIMONDI commence en 1974 à Modène en Italie, berceau de la céramique. C’est à cette période qu’il faut remonter pour comprendre l’essence même d’une ligne de conduite encore ancrée dans les bureaux d’études aujourd’hui. L’idée de base de son fondateur, Mirco Raimondi, lui-même carreleur de métier, était simple : améliorer la qualité et la productivité du travail tout en réduisant la fatigue physique du poseur.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- GRANIT
- Verre
- Marbre
- Grès cérame
- Afficher plus
Scie compacte conçue pour réaliser des biseaux et des trous - GS 86
GS 86 est une scie compacte conçue pour réaliser des biseaux et des trous (carrés et ronds). Idéale pour le grès cérame, la mono-cuisson, le marbre et le granit. Avantages...