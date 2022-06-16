Machine pour le forage avant la pose de carreaux - FORASPEED

L’histoire de RAIMONDI commence en 1974 à Modène en Italie, berceau de la céramique. C’est à cette période qu’il faut remonter pour comprendre l’essence même d’une ligne de conduite encore ancrée dans les bureaux d’études aujourd’hui. L’idée de base de son fondateur, Mirco Raimondi, lui-même carreleur de métier, était simple : améliorer la qualité et la productivité du travail tout en réduisant la fatigue physique du poseur.