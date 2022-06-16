Machine pour le forage avant la pose de carreaux - FORASPEED

ConnexionS'abonner
Pour le forage avant la pose de carreaux en grès cérame, en marbre, en granit, en mono-cuisson et en verre. Possibilité d’effectuer des trous dans des carreaux déjà posés.

Avantages produit :

  • Refroidissement interne de la fraise par pompe à eau
  • Dispositif de sécurité bloque carreau
  • S’utilise avec des fraises à attaches rapides
  • Réglage système coulissage 
  • Vitesse variable

Épaisseur maximale du carreau : 30 mm
Ø mini de fraise : 4 mm, Ø max : 120 mm
Dimensions de la machine : 65 x 43 x h48 cm
Poids de la machine : 21,1kg
Vitesse variable de 260 à 1050 tours/minute
Livré avec kit de clés, pierre de ravivage, manuel d’utilisation et d’entretien

L’histoire de RAIMONDI commence en 1974 à Modène en Italie, berceau de la céramique. C’est à cette période qu’il faut remonter pour comprendre l’essence même d’une ligne de conduite encore ancrée dans les bureaux d’études aujourd’hui. L’idée de base de son fondateur, Mirco Raimondi, lui-même carreleur de métier, était simple : améliorer la qualité et la productivité du travail tout en réduisant la fatigue physique du poseur.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
