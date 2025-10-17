RAMON SOLER - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RAMON SOLER », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Ramon Soler, ce nom est depuis 1890 synonyme de fabrication de robinetterie et d’accessoires de salle de bain de haute qualité.

Fondée par Miguel Soler et son associé Castellá, la société Ramon Soler a commencé par un petit atelier métallurgique à Manresa (Barcelone) avec l’objectif de fabriquer sa propre robinetterie, d’abord pour des tonneaux à vin, puis pour des applications sanitaires et enfin la création et la commercialisation de robinetterie de haute qualité pour la salle de bain, la cuisine, les colonnes de douche et l’hydrothérapie.

Le grand portefeuille produit et la qualité supérieure de Ramon Soler ont permis de développer la marque au niveau mondial avec une présence sur les 5 continents et des ventes dans plus de 60 pays.

Actuellement, la société dispose d’une usine située à Sant Joan Despi (Barcelona), de 16.000m2, où sont produites plus de 3.000 références par an pour fournir les 5 continents.

Le savoir-faire de RAMON SOLER :