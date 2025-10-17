RAMON SOLER - Batiweb

RAMON SOLER
08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
Espagne
Ramon Soler, ce nom est depuis 1890 synonyme de fabrication de robinetterie et d’accessoires de salle de bain de haute qualité.
Fondée par Miguel Soler et son associé Castellá, la société Ramon Soler a commencé par un petit atelier métallurgique à Manresa (Barcelone) avec l’objectif de fabriquer sa propre robinetterie, d’abord pour des tonneaux à vin, puis pour des applications sanitaires et enfin la création et la commercialisation de robinetterie de haute qualité pour la salle de bain, la cuisine, les colonnes de douche et l’hydrothérapie.
Le grand portefeuille produit et la qualité supérieure de Ramon Soler ont permis de développer la marque au niveau mondial avec une présence sur les 5 continents et des ventes dans plus de 60 pays.
Actuellement, la société dispose d’une usine située à Sant Joan Despi (Barcelona), de 16.000m2, où sont produites plus de 3.000 références par an pour fournir les 5 continents.
Le savoir-faire de RAMON SOLER :
- Gamme salle de bain (Lavabo, Mitigeur bidet, Douche, Bain douche, Hydrothérapie, WC)
- Gamme Cuisine (cuisines en acier inoxydables, cuisine magnet, évier d’eau purifiée, évier extractible, évier professionnel, évier haut, évier bas, évier mural, évier classique)
- Gamme Mitigeurs à encastrer (simple voie, double voies, triple voies)
- Gamme Thermostatiques à encastrer ( simple voie Thermostatique, double voies Thermostatique, triple voies Thermostatique)
- Robinetterie exclusive pour hôtels
- Gamme Collectivités (médical, soltronic, solestop et tempostop)
Les tags associés
- Douche
- Hydrothérapie
- Wc
- Lavabo
- Médical
- Bain Douche
- Afficher plus