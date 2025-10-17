RAS REINHARDT MASCHINENBAU - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RAS REINHARDT MASCHINENBAU », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

RAS produit et distribue des produits haut de gamme pour l'usinage de la tôle et développons des solutions avant-gardistes en collaboration avec nos partenaires.

RAS a été créé en 1939 par Wilhelm Reinhardt en tant qu'atelier mécanique. C’est en 1946 que débute la production de machines de traitement de tôles.

Fondée en 1992, RAS Systems LLC est devenue le leader du marché des machines de découpe et de formage des métaux aux États-Unis.

Notre équipe de direction américaine possède des connaissances de classe mondiale et se consacre à un service exemplaire à nos clients.

Nos missions :

Nous conseillons, traitons et prenons soin de chaque client comme s'il s'agissait du nôtre.

Nous exigeons des performances optimales et offrons des emplois attrayants et sûrs.

Nous nous concentrons sur nos points forts et nous améliorons constamment.

Nous - une entreprise familiale avec une confiance mutuelle !

Le savoir-faire de RAS :