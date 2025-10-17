ConnexionS'abonner
Fermer
RAS REINHARDT MASCHINENBAU - Batiweb

RAS REINHARDT MASCHINENBAU

Richard-Wagner-Straße 4-10
71065 Sindelfingen
Allemagne
Site web de la marque

RAS produit et distribue des produits haut de gamme pour l'usinage de la tôle et développons des solutions avant-gardistes en collaboration avec nos partenaires.

RAS a été créé en 1939 par Wilhelm Reinhardt en tant qu'atelier mécanique. C’est en 1946 que débute la production de machines de traitement de tôles. 

Fondée en 1992, RAS Systems LLC est devenue le leader du marché des machines de découpe et de formage des métaux aux États-Unis.
Notre équipe de direction américaine possède des connaissances de classe mondiale et se consacre à un service exemplaire à nos clients.

Nos missions : 

  • Nous conseillons, traitons et prenons soin de chaque client comme s'il s'agissait du nôtre.
  • Nous exigeons des performances optimales et offrons des emplois attrayants et sûrs.
  • Nous nous concentrons sur nos points forts et nous améliorons constamment.
  • Nous - une entreprise familiale avec une confiance mutuelle !

Le savoir-faire de RAS :

  • Pliant
  • Coupe
  • Formant
  • Logiciel
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.