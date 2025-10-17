RAWLPLUG
77290 COMPANS
France
RAWLPLUG est spécialisée dans la fabrication européen d'ancrage et de systèmes de fixation, utilisés dans les marchés de la construction, industriels et commerciaux.
Il y a plus de 100 ans, nous avons rejoint l'industrie de fixations, et aujourd'hui nous sommes connus dans le monde entier.
Nous avons inventé la première cheville à expansion, la première cheville mécanique et la première fixation pour la construction à sec. Nous sommes fiers de notre passé plein de réussites. Notre tâche la plus importante est cependant de construire un avenir fondé sur l'innovation.
Voilà pourquoi nous investissons dans les lignes de production et les centres de recherche et de développement, en créant toujours de nouvelles solutions dans le domaine des fixations. La fiabilité et la robustesse de nos processus et produits sont assurées par notre implication dans le développement de l’entreprise conformément aux principes de développement durable.
La marque RAWLPLUG a pris naissance en 1919 au Royaume-Uni, et sa popularité avait rapidement pris un caractère international. Aujourd'hui, elle se compose des sociétés propres, des filiales et d'un réseau de distributeurs dans le monde entier. La conception conceptuelle, les travaux de développement, la production, les livraisons, la vente, l'installation et le service de produits. Chaque jour, nous travaillons sur l'orientation visant à développer le marché mondial de fixations.
Le savoir-faire de RAWLPLUG :
- Outillage électroportatifs
- Accessoires pour outils électriques
- Clouage
- Vis
- Scellements chimiques
- Fixations métalliques
- Fixations courantes
- Fixations pour l'isolation thermique par l'extérieur
- Fixations d'isolation de toiture
- Mousses expansives et adhésifs
- POS
- Easyfix - logiciel pour le dimensionnement
- BIM Rawlplug
- Assistance technique
- Conseil technique sur le chantier
- Bibliothèque technique
- Système d'exposition des produits
Marteau perforateur sans fil RawlHammer 18V SDS plus R-PRH18-XL2 de RAWLPLUG
Marteau perforateur sans fil avec tension de batterie 18V et énergie d'impact 2J, compatible avec les accessoires SDS plus, est la solution parfaite pour la préparation de trous cylindriques...
Batterie Li-Ion R-BAT-185001 18V de RAWLPLUG
Batterie compatible avec tous les outils électroportatifs et les chargeurs de la série Rawlplug 18V. Avantages produit : Compatible avec l'ensemble des outils électroportatifs...
Cloueur à gaz pour bois R-WW90II par RAWLPLUG
Cloueur à gaz ergonomique et efficace pour des travaux de toiture et de construction. Avantages produit : Polyvalence d'applications avec plage des clous de 50 à 90 mm Capacité...
Agrafeuse à gaz pour bois R-RAWL-B1664 par RAWLPLUG
Agrafeuse à gaz pour bois conçue pour les travaux de finition et l’installation des éléments décoratifs pour bois et matériaux dérivés du bois. Avantages...
R-KEX II tiges filetées par RAWLPLUG
R-KEX II tiges filetées est une résine pure époxy avec ATE pour béton fissuré et non fissuré. Avantages produit : Agrée pour le scellement de tiges...
Cheville d'ester vinylique dans une capsule avec tiges filetées R-HAC-V par RAWLPLUG
Système de fixation haute performance permettant le scellement facile et rapide des tiges filetées et barres d'armature dans le béton. Avantages produit : Résine...