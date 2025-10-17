ConnexionS'abonner
Fermer
REC SOLAR France - Batiweb

REC SOLAR France

14 rue de Dunkerque
75010 PARIS
France
Site web de la marque

Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group a pour ambition d’offrir aux consommateurs une énergie solaire propre et abordable grâce à des panneaux solaires de haute qualité offrant une densité de puissance parmi les plus élevées du marché.

Dans la droite ligne de son slogan « Solar’s Most Trusted », REC est réputé pour ses innovations brevetées ainsi que ses nombreux produits primés offrant des performances fiables à long terme.

La fiabilité élevée des produits REC est étayée par ses processus de fabrication avancés et extrêmement efficaces basés sur les pratiques de l’Industrie 4.0. 

Créé en 1996 en Norvège, REC a toujours mis un point d’honneur à proposer des matériaux et panneaux solaires affichant une faible empreinte carbone. Basé en Norvège, REC dispose également d’un siège opérationnel à Singapour, que viennent compléter ses centres régionaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Le savoir faire de REC SOLAR France :

  • Gamme REC Alpha Series
  • Gamme REC TwinPeak 2
  • Gamme REC TwinPeak 4
  • Gamme REC TwinPeak 3S Mono 72*

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.