Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group a pour ambition d’offrir aux consommateurs une énergie solaire propre et abordable grâce à des panneaux solaires de haute qualité offrant une densité de puissance parmi les plus élevées du marché.



Dans la droite ligne de son slogan « Solar’s Most Trusted », REC est réputé pour ses innovations brevetées ainsi que ses nombreux produits primés offrant des performances fiables à long terme.



La fiabilité élevée des produits REC est étayée par ses processus de fabrication avancés et extrêmement efficaces basés sur les pratiques de l’Industrie 4.0.



Créé en 1996 en Norvège, REC a toujours mis un point d’honneur à proposer des matériaux et panneaux solaires affichant une faible empreinte carbone. Basé en Norvège, REC dispose également d’un siège opérationnel à Singapour, que viennent compléter ses centres régionaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.



Le savoir faire de REC SOLAR France :

Gamme REC Alpha Series

Gamme REC TwinPeak 2

Gamme REC TwinPeak 4

Gamme REC TwinPeak 3S Mono 72*