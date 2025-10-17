REGAZZI - Batiweb

REGAZZI : Fenêtres et protection solaire

Entreprises leaders dans le domaine, chacune avec sa propre spécialisation. Le président Fabio REGAZZI, petit-fils du fondateur, qui planifie l'avenir du groupe avec une excellente équipe.

Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, Roberto Regazzi ouvre un atelier de forgeron à Gordola. Roberto a travaillé des portails en fer forgé et des œuvres d'art. Dans les années 1960, son fils, Efrem Regazzi, reprend la direction de l'entreprise, la transformant en une réalité industrielle.

Le produit clé de l'entreprise est le rouleau de paquets appelé Regapak ®que l'entreprise a toujours développé d'un point de vue technique et produit et commercialise avec beaucoup de succès. Le groupe REGAZZI s'est développé rapidement, élargissant la gamme offerte aux constructions métalliques et au travail de la tôle à usage industriel. Le tournant du siècle a coïncidé avec le deuxième changement de génération et avec l'entrée de Fabio Regazzi. Après avoir pris la direction du groupe, Fabio finalise l'acquisition de Marcmetal SA, lance le projet du nouveau bâtiment industriel et dans les années à venir, avec la sortie progressive des activités opérationnelles de son père Efrem, prend le contrôle de l'entreprise. Avant de se consacrer à l'entreprise familiale, Fabio était avocat dans un cabinet à Locarno. En plus de l'activité entrepreneuriale,

Le Groupe Regazzi, en 2021, fête ses 75 ans d'activité.

Au niveau national et international, nous disposons d'un réseau commercial de 600 agents. Au niveau local du Tessin, nous opérons directement sur le marché B2B et B2C. Au niveau du groupe, nous sommes confrontés à un processus de numérisation qui permettra de nouvelles approches commerciales du marché et, en même temps, nous développons le réseau commercial de rolladen dans différents pays européens. Au niveau du site industriel de Gordola, nous investissons dans le développement de produits et de nouveaux procédés industriels. A moyen terme, nous continuerons à encadrer le territoire cantonal, en maintenant et en développant notre capacité de production et en étendant nos réseaux commerciaux en consolidant le marché national et certains marchés potentiels du nord de l'Europe.

Le savoir-faire de REGAZZI :