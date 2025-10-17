REGELAV - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « REGELAV », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Spécialiste du lavage haute pression, REGELAV conçoit, fabrique et commercialise des nettoyeurs depuis plus de 39 ans.

REGELAV maintient un stock important de pièces détachées et assure la réparation de nettoyeurs de toute marque.

Les équipes REGELAV vous accompagnent dans la définition et concrétisation de votre projet en vous proposant le nettoyeur haute pression adéquat :

Conseil sur le choix des matériels, l’optimisation du process de nettoyage et la mécanisation des techniques de nettoyage

Proposition d’accessoires adaptés afin d’optimiser au mieux l’utilisation de l’eau sous pression et diminuer vos consommations d’eau et de produits chimiques

Conseil pour diminuer la pénibilité des postes de travail et améliorer la sécurité des opérateurs

De plus, REGELAV peut vous proposer des solutions sur mesure selon vos cahiers des charges et besoins spécifiques.

Les équipes REGELAV procèdent aux installations et mises en route à vos côtés :

Installation clés en mains qui s’étend au coffret de commande, à la production d’eau chaude sous pression, au dosage de produits, aux réseaux haute et basse pression, à la filtration, etc.

Formation du personnel à l’utilisation et l’entretien

Le savoir-faire de REGELAV :

REGELAV propose une gamme complète de nettoyeurs haute pression à destination des professionnels des secteurs d’activités suivants :

- Agro-alimentaire