RENO FRANCE - Batiweb

RENO FRANCE

10 rue du Paquis Halloy
54210 Ville-en-Vermois
France
Vous souhaitez rénover et améliorer votre habitat en toute confiance ? Nos experts RENO FRANCE sont là pour vous accompagner dans vos travaux !

Fort d’une expérience de 10 ans, nous vous proposons notre expertise pour la réalisation de vos travaux. RENO FRANCE, c’est 17 techniciens experts et professionnels qui sont sur le terrain. Nous réalisons des diagnostics gratuits concernant les problèmes d’humidité, de toiture et d’isolation. Nous pouvons vous accompagner dans le montage et le suivi des dossiers d’aide comme le dispositif de l’état « MaPrimeRenov » et les primes aux Certificat d’Economies d’Energie (Prime CEE).

Situé à Saint-Nicolas de Port, nous intervenons sur toute la région Lorraine. Nos travaux sont garantis 10 ans.

Nous sommes présents pour vous aider à réaliser des économies d’énergies et aussi à trouver les bonnes solutions pour rendre votre maison saine, confortable et chaleureuse. 

Nos valeurs :

  • Proximité avec nos clients tout au long de leurs projets
  • Qualité de la réalisation des travaux et des délais d’interventions
  • Conseils et accompagnement pour des travaux en toute confiance.

Le savoir-faire de RENO FRANCE:

  • Asséchement des murs
  • Traitement charpente
  • Traitement Toiture / Façade 
  • Ventilation
  • Isolation
  • Couverture Zinguerie
