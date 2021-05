Après plusieurs mois de restructuration et l'arrivée de nouveaux collaborateurs (Baptiste Barreau, Directeur Général et Samuel Baron, Technico-Commercial), c’est au tour de RÉNOVAL Menuiseries, marque du Groupe RÉNOVAL, d'asseoir son positionnement de spécialiste, innovant et exclusif. RÉNOVAL Menuiseries se présente désormais avec une image véritablement industrielle et dynamique pour apporter un nouvel écrin à son savoir-faire et à l’accompagnement client. Cette nouvelle identité visuelle illustre également une capacité à proposer un catalogue produits adaptés aux besoins des professionnels et aux marchés de la construction hors-site, des Etablissements Recevant du Public et des bâtiments industriels.