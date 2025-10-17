ConnexionS'abonner
RéservoirBois

43, biou
44780 Missillac
France
RéservoirBois est une SAS créée en 2016. Située en Loire-Atlantique, ReservoirBois se déplace sur toute la France et territoires d’outre mer. Notre activité a pour but la fourniture, la pose, ainsi que l’entretien et la maintenance de réservoirs de stockage en bois et accessoires annexes. Soucieux de l'environnement, nous souhaitons apporter une solution alternative, pratique et respectueuse de l'environnement en s'intègrant dans le paysage. Nos réservoirs permettent de s'intégrer dans une démarche de dévellopement durable. Nos réservoirs s'adaptent à vos besoins, nous sommes à votre écoute et près à répondre à diverses applications, récupération des eaux de pluie, stockage des eaux usée, eau potable...

RéservoirBois

Réservoir en bois pour le stockage de tout type de liquide. Les capacités s'adaptent à vos besoin, de 10m³ à 3000m³. Structure et charpente en bois (Pinus Radiata traité H4 et H3), cerclage par cable en...

