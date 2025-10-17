RéservoirBois est une SAS créée en 2016. Située en Loire-Atlantique, ReservoirBois se déplace sur toute la France et territoires d’outre mer. Notre activité a pour but la fourniture, la pose, ainsi que l’entretien et la maintenance de réservoirs de stockage en bois et accessoires annexes. Soucieux de l'environnement, nous souhaitons apporter une solution alternative, pratique et respectueuse de l'environnement en s'intègrant dans le paysage. Nos réservoirs permettent de s'intégrer dans une démarche de dévellopement durable. Nos réservoirs s'adaptent à vos besoins, nous sommes à votre écoute et près à répondre à diverses applications, récupération des eaux de pluie, stockage des eaux usée, eau potable...