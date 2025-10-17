RESINEO - Batiweb

ConnexionS'abonner
RESINEO

13 Rue du Développement
31320 Castanet-Tolosan
France
La marque de revêtements de sols Résineo est fabriquée par la société LRVIsion. 

LRVision est une société innovante créée en 2004 par Erick Ringot, Professeur des Universités, et par Guillaume Lemaire, Docteur en Sciences, tous deux spécialisés dans le génie civil. Née de la collaboration entre l’industrie et la recherche, LRVision® conçoit, fabrique et commercialise la gamme de produits Résineo, revêtements de sols techniques à base de résine et granulats minéraux. 

Les produits Résineo sont posés par des professionnels de l'aménagement extérieur tels que des paysagistes et artisans de la construction pour des chantiers de plages de piscine, terrasses, voies carrossables ou allées de jardin. 

