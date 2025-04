Réduire le ruissellement, limiter les inondations et améliorer l’esthétique des espaces extérieurs : les revêtements drainants gagnent du terrain. Avec sa nouvelle gamme, Résineo tend à s’imposer comme un acteur de cette évolution.

Face aux enjeux de l’urbanisation et du changement climatique, la gestion des eaux pluviales devient un défi majeur dans l’aménagement des espaces extérieurs. Pour y répondre, des solutions émergent, comme les revêtements perméables, qui permettent une infiltration naturelle de l’eau et limitent le ruissellement.

Parmi les acteurs du marché, Résineo mise sur l’innovation avec des matériaux drainants et élargit sa gamme avec de nouvelles teintes inspirées de la nature.

Un revêtement qui mise sur l’esthétique et la technique

Historiquement, les revêtements drainants ont souvent été perçus comme purement fonctionnels, avec un design standardisé. Résineo cherche à casser cette image en proposant des granulats de marbre roulé déclinés en six nouvelles teintes pastel : Rosa, Terisse, Dune, Opale, Lunaro et Aurora.

Mais au-delà de l’aspect visuel, ces revêtements conservent leurs propriétés techniques. Leur forte perméabilité permet d’éviter la stagnation de l’eau et réduit les risques d’inondations urbaines, un enjeu crucial dans les zones densément construites. Résistants aux intempéries et au gel, ils se veulent également durables et faciles d’entretien.

Une réponse aux exigences environnementales

La réglementation impose de plus en plus aux aménageurs et collectivités de limiter l’imperméabilisation des sols, notamment avec la loi ALUR et l’article 11-18-1 du Code de l’Urbanisme. Dans ce contexte, les matériaux drainants se présentent comme une alternative aux revêtements classiques. « Nos produits permettent de répondre à ces nouvelles exigences en facilitant l’infiltration des eaux pluviales dans le sol », explique Guillaume Lemaire, cofondateur de LRVision, la société derrière la marque Résineo.

Les collectivités ne sont pas les seules concernées. Avec l’essor des aménagements extérieurs chez les particuliers, notamment autour des piscines et des terrasses, la demande pour des matériaux alliant confort, sécurité et respect des normes environnementales se renforce.

Fondée en 2004 par Guillaume Lemaire et Erick Ringot, deux docteurs en génie civil, LRVision s’est d’abord spécialisée dans la formulation de résines pour le secteur du bâtiment. Avec Résineo, elle s’est imposée dans le domaine des revêtements extérieurs en développant des solutions certifiées par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB).

Aujourd’hui, la marque s’appuie sur un réseau d’environ 200 poseurs agréés pour garantir l’application de ses produits sur l’ensemble du territoire.

Marie Gérald

Photo de Une : Résinéo