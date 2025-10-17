Pour obtenir une information de la part de la marque « RHP Combles », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

RHP COMBLES, LES EXPERTS DE L’AMÉNAGEMENT DES COMBLES

Spécialisée dans l’aménagement de combles perdus, RHP Combles permet aux propriétaires de transformer les charpentes à fermettes industrielles en bois ou en acier en de magnifiques combles aménagés.

Vous pensez peut-être que vos combles sont définitivement perdus ? Il vous est sûrement difficile de réaliser le potentiel qui se cache sous votre toit ? Les charpentes en W, dites à fermettes américaines, empêchent tout aménagement des combles en l’état. On parle alors de combles perdus.

RHP Combles dispose de techniques de modification de charpente qui, en déplaçant les charges exercées par la toiture, permettent de supprimer les fermettes (ou W) et d’investir les combles de votre maison.

La quasi totalité des travaux d’aménagement des combles se déroulent grâce à un accès en toiture refermé chaque jour. La vie de la maison et le confort de ses occupants ne sont donc pas perturbés durant le déroulement de l’aménagement du comble.

Agrandir sa maison : L’aménagement de combles perdus est la solution que vous cherchez

Que votre charpente soit en bois ou en métal, elle nécessite d’être transformée avant que vos combles soient aménageables.

Les procédés que nous employons reportent les efforts de la toiture sur l’ensemble de la périphérie de la maison et donc, sur les fondations. Ces techniques d’aménagement permettent de conserver la toiture et de dégager l’espace encombré jusqu’à présent par les fermettes.

Les différentes formules de RHP COMBLES :