Pour obtenir une information de la part de la marque « RIGHINI », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

RIGHINI est, depuis 60 ans, une entreprise familiale 100% française qui conçoit, fabrique et commercialise des portes et blocs portes intérieurs.

Notre usine fabrique 760 000 portes et blocs portes chaque année.

Nous fabriquons 2 gammes de produits dans l’univers Habitat et Technique. Différentes performances sont disponibles :

isolation thermique

isolation acoustique

stabilité en ambiance différentielle

résistance au Feu 30 et 60 minutes

Et nous ne sacrifions pas l’esthétique à la technique avec 6 gammes différentes et de nombreux modèles pour habiller votre intérieur selon vos goûts, votre style et votre inspiration.

Tous les produits sont fabriqués à base de bois ou de dérivés du bois. Les matières premières sont prélevées dans des forêts européennes cultivées et gérées durablement. Par exemple, la majorité des cadres de portes sont faits avec du PIN MARITIME qui provient de la forêt voisine des LANDES.

Le savoir-faire de Righini :