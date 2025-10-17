RIGHINI
47400 TONNEINS
France
RIGHINI est, depuis 60 ans, une entreprise familiale 100% française qui conçoit, fabrique et commercialise des portes et blocs portes intérieurs.
Notre usine fabrique 760 000 portes et blocs portes chaque année.
Nous fabriquons 2 gammes de produits dans l’univers Habitat et Technique. Différentes performances sont disponibles :
- isolation thermique
- isolation acoustique
- stabilité en ambiance différentielle
- résistance au Feu 30 et 60 minutes
Et nous ne sacrifions pas l’esthétique à la technique avec 6 gammes différentes et de nombreux modèles pour habiller votre intérieur selon vos goûts, votre style et votre inspiration.
Tous les produits sont fabriqués à base de bois ou de dérivés du bois. Les matières premières sont prélevées dans des forêts européennes cultivées et gérées durablement. Par exemple, la majorité des cadres de portes sont faits avec du PIN MARITIME qui provient de la forêt voisine des LANDES.
Le savoir-faire de Righini:
- Porte KREATION LINE : des détails qui valorisent votre déco.
- Porte Lyne Habitat : 12 modèles exclusifs de portes avec inserts en aluminium brossé pour un intérieur résolument moderne
- Porte Lyne Tecnik : LINE TECNIK est disponible pour toutes les performances de notre gamme EI30 et EI60.
- Porte en verre Lumys : Toujours plus de lumière et d’exclusivité avec une gamme de portes en verre de sécurité épaisseur 8 mm.
- Porte graphik : La technologie du gravage au service de l’esthétisme, de nouveaux aspects (mise en relief), de nouvelles textures (veinage bois) sur les modèles ARDEKO, KORDE, KOMET et leur déclinaison SUN.
- Porte POSTFORMÉE : Alvéolaire, Pleine, Isolante, Coulissante...