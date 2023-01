Les portes intérieures ont de grandes capacités décoratives, notamment grâce à leur pouvoir de moduler l’espace et de distribuer la lumière. Un segment de marché que le fabricant Righini compte bien conquérir en investissant 25 millions dans son site de Tonneins (47), entre innovations produits et politique RSE.

Fabricant français de portes d’intérieur, l’entreprise Righini se distingue sur le marché de l’habitat et des ERP par une large gamme alliant décoration et performance technique. Afin de se déployer sur le marché de la porte décorative notamment, Righini déploie depuis cinq ans un vaste plan d'investissement de plus de 25 millions d’euros sur son site de Tonneins.

Le fabricant a pour ambition de développer de nouveaux produits sur deux axes majeurs : les grandes séries et la personnalisation. À l’image de Kreation, une gamme de portes esthétiques qui se décline selon la qualité, le design et la finition, en six décors.

Gamme Kreation - ©Righini

Par ailleurs, la société basée en Lot-et-Garonne propose une nouvelle ligne de rainurage de portes et de nouvelles cellules de séchage de bois vert qui sont, ou seront prochainement mises en fonctionnement. Ces dernières permettent la disponibilité de volumes importants de bois sec, qui « garantit aux clients une meilleure réactivité dans un contexte tendu d’approvisionnement des matières premières », souligne Righini dans un communiqué.

Côté perspective d’entreprise, Righini prévoit l’année 2023 comme une « année satisfaisante » en termes de volumes, en se basant sur les prévisions des constructeurs de maisons individuelles, stimulés par l’effet RE2020, et par l’engouement des ménages pour les maisons. A horizon 2024, le fabricant semble plus incertain, évoquant ainsi « un contexte économique instable ».

S'engager dans le respect environnemental de la production

Le fabricant français s’est également engagé dans le respect environnemental de sa production et le bien-être au travail. À Tonneins, le site de 19 hectares s’inscrit dans une démarche de gestion économe des ressources et de réduction des émissions polluantes : chaudière biomasse à utilisation de copeaux de bois, revalorisation des déchets, recyclage des matières, comme le veut la loi AGEC, votée en 2020.

Et Righini tend à aller encore plus loin, puisque deux projets sont en cours de démarrage comme une alternative à la tension sur les coûts liés à l’énergie avec l’installation de panneaux photovoltaïques et la mise en oeuvre d’un système de cogénération biomasse.

Enfin, l’entreprise est certifiée PEFC depuis 2012, garantissant des produits fabriqués à partir de bois issus de forêts durables et de pins maritimes des Landes.

Marie Gérald

Photo de Une : Site de Tonneins - © Righini