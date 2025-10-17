ROMWAY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « ROMWAY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

ROMWAY® : Outillage carrelage et machines coupe-carreaux pour les professionnels du bâtiment

Depuis 2003, ROMWAY® conçoit et fabrique des coupe-carreaux, des outils spéciaux, des machines et accessoires destinés à la mise en œuvre des carrelages et des revêtements de sol.

L'expérience de ROMWAY® repose sur de nombreuses années de collaboration (MDD, OEM et ODM) avec plusieurs acteurs majeurs du marché.

De nombreux brevets sont déposés dans le monde entier et, chaque année, ROMWAY® introduit de nouveaux produits innovants sur le marché.

Grâce à son excellent savoir-faire et à la productivité de ses moyens de production, ROMWAY® poursuit son développement sur tous les continents.

ROMWAY® possède un bureau d’études ainsi qu’un site de production d’une surface bâtie de plus de 25.000 m² situés à Shengzhou (Chine). Le site est certifié ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et utilise le système de management « 6S » permettant ainsi de garantir le contrôle de la qualité et de soutenir la politique d’amélioration continue des produits. En outre, ROMWAY® participe activement au programme BSCI de responsabilité sociétale des entreprises en Chine.

La division européenne de ROMWAY® basée en France, offre ces produits de qualité aux meilleures conditions par l’intermédiaire de la distribution spécialisée. Nous disposons d’un entrepôt en Europe nous permettant d’assurer un service de proximité et de gérer localement les besoins en pièces de rechange. Notre mission consiste à assurer une assistance technique et commerciale continue auprès de nos clients européens.

Le savoir-faire de ROMWAY® :