ROTHELEC, le spécialiste du radiateur à inertie économique.

Acteur majeur de l’efficacité énergétique, ROTHELEC maîtrise toutes les étapes de vie de ses radiateurs à haute technicité.

Conception, fabrication, distribution, installation et service après-vente... vous profitez d’une solution clé en main de chauffage nouvelle génération. Doté de technologies exclusives et innovantes, le radiateur à inertie vous garantit des économies d’énergie et une chaleur au bien-être incomparable.

ROTHELEC assure son développement et sa fabrication de chauffages en France, en cultivant les qualités de sérieux, de rigueur mais aussi d’innovation propre à sa région d’origine, l’Alsace, également reconnue pour son dynamisme économique.

Le savoir-faire de ROTHELEC :

RADIATEUR A INERTIE

Système Tri-chaleur® et cœur de chauffe en ThermoFaïence® garanti à vie. Installation rapide et clé en main.

Radiateur électrique à inertie horizontal : Chaleur douce et homogène, sans déperdition d’énergie.

Radiateur électrique à inertie plinthes : Encombrement minimum pour une efficacité et un confort maximum.

Radiateur électrique à inertie vertical : Chaleur douce et homogène, sans déperdition d’énergie.

Radiateur électrique à inertie mobile : Prêt à l’emploi sur roulettes mobiles. Montée rapide en température, chaleur douce et homogène.

PRODUITS

Sèche-serviettes : Visez plus loin dans le confort, optez pour un radiateur sèche-serviettes programmable et fonctionnel dont le design s’adapte à votre salle de bain.

Chauffe-eau thermodynamique : Chauffez l’eau jusqu’à quatre fois moins cher avec nos modèles innovants qui transforment les calories de l’air ambiant pour chauffer l’eau de la cuve et subvenir aux besoins de toute la famille.

Radiateurs compatibles solaire : L’énergie solaire est une source très intéressante. Gratuite et inépuisable, cette énergie renouvelable peut couvrir une partie des besoins en chauffage de la maison. Avec la gamme des radiateurs électriques Roth-hybride, ROTHELEC vous apporte confort et économie.

SERVICES

Le chauffage connecté : Alliant design, confort et innovation, les radiateurs connectés permettent de réguler le chauffage de manière très précise. Ils garantissent ainsi d’importantes économies d’énergie.

Simulateur économie d’énergie : Remplissez notre simulateur d’économie d’énergie pour découvrir les économies que vous pouvez faire et la solution la plus adaptée à votre maison.

Bilan chauffage gratuit : Un technicien-usine se déplace ROTHELEC se déplace à votre domicile afin de comprendre votre projet dans son environnement et réaliser un bilan chauffage.