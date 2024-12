Le spécialiste de solutions thermiques Rothelec dévoile une étude sur la précarité énergétique. 2 Français sur 3 redoutent « un hiver très rigoureux », tandis que trois quarts des Français comptent moins se chauffer pour alléger la facture.

Au retour du grand froid, la précarité énergétique mobilise les acteurs. Une vingtaine d'organismes ont organisé une grande journée sur cet enjeu. Selon le Médiateur de l’énergie, 1 Français sur 3 souffre du froid chez lui.

Au tour de Rothelec, spécialiste du chauffage électrique, de dévoiler une enquête réalisée auprès de 6 311 foyers.

2 sur 3 Français redoutent « un hiver très rigoureux »

« En 2022, 10,8 % des ménages français étaient dans une situation de précarité énergétique. Cela correspond à plus de 3,2 millions de familles », indique Hamza El Yaagoubi, directeur Marketing du fabricant, en se basant sur les chiffres du ministère de l’Environnement.

« Mais au vu des résultats de notre enquête, rien ne bouge et les Français ont toujours froid. Cette situation semble freinée par les aspects financiers et les aides rabotées comme celle de MaPrimeRénov’ », poursuit l’intéressé. Dans le détail, plus de 67 % des sondés craignent un hiver très rigoureux cette année, alors que 31 % ne s’en émeuvent pas. Par ailleurs, 23 % ont l’impression d’être touchés par ce problème énergétique, dont 9 % totalement convaincus et 14 % moyennement.

41 % des Français ne se déclarent pas prêts à toutes les éventualités et possibilités pour se chauffer cet hiver, contre 38 % totalement prêts et 21 % dans l’expectative. Plus de 4 Français sur 5 indiquent n’avoir aucun budget pour réagir face au froid intense. Dans les 1 sur 5 Français restants (23 %), 4 % détiennent un budget « assez important » et 19 % un budget « très faible ».

64 % du panel définissent la précarité énergétique comme « la difficulté ou l’incapacité de contrôler correctement sa température (le chaud et le froid) », lit-on dans l’étude. Plus de 61 % y voient également un problème de paiement des factures de chauffage, tandis que 54 % l’associent à la difficulté voire l’impossibilité d’acheter du matériel de chauffage efficace.

Trois quarts des Français comptent moins se chauffer pour alléger la facture

Résultats des courses : 3 Français sur 4 préfèrent superposer plusieurs couches de vêtements (75 %). « Une technique qui semble plus économique que les autres mais qui mériterait d’être analysée financièrement pour vérification… », commente Rothelec.

Les personnes interrogées évoquent également le chauffage d’appoint (59 %), manger pour une meilleure thermorégulation (50 %) voire le choix d’un système de chauffage électrique (47 %).

Une chose est sûre : 73 % des Français comptent moins se chauffer cet hiver, afin de baisser leur facture. Dans ce pourcentage, 32 % vont se restreindre énormément et 41 % relativement.

Si rénover une passoire thermique est reconnu comme solution, uniquement 34 % sont sensibles aux aides gouvernementales telles que MaPrimeRénov’. 16 % envisagent d’en bénéficier et 18 % peut-être.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock