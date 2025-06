Les Français seraient-ils prêts à changer leurs habitudes, voire leur mode de chauffage, pour des raisons écologiques ? Rothelec a interrogé plus de 2 000 Français pour le savoir.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement le 5 juin, le spécialiste du chauffage électrique Rothelec a interrogé les Français sur leur consommation énergétique et leur prise de conscience des enjeux environnementaux.

Selon le Service des données et études statistiques (SDES), le chauffage à énergie fossile (gaz ou fioul) reste prédominant en France, même s’il recule légèrement, passant de 45,4 % en 2020 à 41 % en 2025.

Le chauffage électrique, lui, progresse (de 37,5 % à 38 %), de même que le chauffage biomasse (10,5 % à 11 %), et les pompes à chaleur (de 5,1 % à 9 %). Le solaire, en revanche, stagne autour de 1 %.

Répartition des types de chauffage les plus utilisés en France

D’après les résultats de l’enquête Rothelec, la pompe à chaleur est perçue comme le système de chauffage le plus écologique par 40 % des Français, devant le solaire (25 %), et l’électrique (20 %). Le bois arrive en 4ème position (10 %), devant le gaz et le fioul (3 %).

Toujours selon le sondage, 83 % des Français seraient prêts à adapter leurs habitudes de consommation énergétique pour des raisons écologiques.

Si pour une majorité de foyers, faire des économies de chauffage est avant tout un moyen d’alléger ses factures d’énergie (55 %), les raisons écologiques arrivent tout de même en deuxième position (avec 24 %).

Les principales motivations pour faire des économies de chauffage. Source : sondage Rothelec 2025

Des ménages prêts à investir dans le Made in France ?

Pour 80 % des Français, une consommation énergétique réduite est le premier critère de choix d’un radiateur éco-responsable, devant la programmation intelligente (60 %) et le Made in France (50 %).

Les critères d'achat d'un radiateur éco-responsable. Source : sondage Rothelec 2025

Par ailleurs, 80 % des ménages déclarent être prêts à investir dans un équipement de chauffage s’il est à la fois Made in France et respectueux de l’environnement.

Dans le détail, 35 % des ménages seraient prêts à investir dans un équipement de chauffage Made in France « sans hésiter » et 45 % « dans une certaine limite de prix ».

Enfin, interrogés sur la génération la plus engagée dans la réduction de la consommation de chauffage, plus de 35 % des Français répondent « les 18-30 ans », devant les 31-45 ans (30 %), les 45-60 ans (20 %) et les plus de 60 ans (10 %).

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock