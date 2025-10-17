ROUSSEL STORES

La maison ROUSSEL est une entreprise familiale bientôt bicentenaire, située au cœur de Paris et spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de stores à l'ancienne, haut de gamme, et sur mesure. Les membres de la famille ROUSSEL perpétuent la tradition et se transmettent un savoir-faire artisanal de génération en génération, fondé sur la passion du métier, l'amour du Beau et la qualité du service proposé au client. Leur savoir-faire s'étend à l'ensemble de l'équipement et l'habillage des ouvrants du bâtiment : stores intérieurs et extérieurs, fenêtres, volets roulants ; mais aussi structures extérieures type pergolas, ouvertes ou fermées, tentes de toiles, etc. Ils ont intégré des compétences dans le domaine de la domotique leur permettant d'allier savoir-faire traditionnel historique aux technologies les plus avancées. Ils interviennent sur tout type de chantier, du plus simple au plus extraordinaire.



