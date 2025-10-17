ConnexionS'abonner
ROUSSEL STORES

177 BD HAUSSMANN
75008 PARIS 8
France
Site web de la marque

La maison ROUSSEL est une entreprise familiale bientôt bicentenaire, située au cœur de Paris et spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de stores à l'ancienne, haut de gamme, et sur mesure. Les membres de la famille ROUSSEL perpétuent la tradition et se transmettent un savoir-faire artisanal de génération en génération, fondé sur la passion du métier, l'amour du Beau et la qualité du service proposé au client. Leur savoir-faire s'étend à l'ensemble de l'équipement et l'habillage des ouvrants du bâtiment : stores intérieurs et extérieurs, fenêtres, volets roulants ; mais aussi structures extérieures type pergolas, ouvertes ou fermées, tentes de toiles, etc. Ils ont intégré des compétences dans le domaine de la domotique leur permettant d'allier savoir-faire traditionnel historique aux technologies les plus avancées. Ils interviennent sur tout type de chantier, du plus simple au plus extraordinaire.

 

 

