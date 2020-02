Fabricant de menuiseries acier et inox, RP TECHNIK propose de nombreuses solutions pour les bâtiments : façades métalliques et menuiseries traditionnelles ou à rupture de pont thermique pour fenêtres, portes fenêtres, portes et châssis fixes. La marque propose également une gamme complète de menuiseries axées sur la protection des biens et des personnes avec pare-flammes ou pare-balles ou proposant une résistance antieffraction accrue allant jusqu’à la classe 4.

Leader français de la menuiserie métallique acier, RP TECHNIK fait partie du groupe WELSER, premier fabricant européen de profilés. Tous les produits conçus et commercialisés par la société sont certifiés IOS 14001 et protégés contre la corrosion à l’aide d’un revêtement zinc-magnésium par immersion à chaud.

C’est en 1906 dans la ville allemande de Wickede que naît l’entreprise en tant manufacture dédiée à la production d’énergie électrique d’oxygène, d’hydrogène et d’azote. Dès 1937, elle devient une entreprise autonome. Au milieu des années 1920, elle se spécialise dans le profilage à froid mais c’est seulement à la fin des années 1940 qu’elle commence à produire ses premiers tubes profilés spéciaux à destination des portes et fenêtres avant d’atteindre un volume de production équivalent à plus de 70 000 tonnes par an au milieu des années 1960. Après diverses fusions et restructurations naît la filiale RP Technik GmbH Mannesman le 1er janvier 1995. Mise en vente en 1999, elle est reprise l’année suivante par le groupe Welser.

Basée à Aubervilliers dans la Seine Saint Denis, la société compte désormais à son actif de nombreuses réalisations telles que l’Institut du monde Arabe et le Carreau du Temple à Paris ainsi que l´Opéra de Lyon ou plusieurs façades d'immeubles classés rue d'Uzès à Paris. Les produits RP TECHNIK sont distribués par le groupe KDI. Pour en savoir plus et trouver une solution adaptée à votre projet, n’hésitez pas à faire une demande de devis et de documentation en ligne.