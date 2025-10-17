RUBINETTERIE BRESCIANE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « RUBINETTERIE BRESCIANE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Rubinetterie Bresciane a été fondée en 1901 comme la première entreprise du groupe et s'est imposé dans le temps comme entreprise familiale leader dans le domaine de la production de vannes.

Au début notre marché spécifique était celui de vannes pour l'œnologie, mais progressivement, nous nous sommes imposés comme fabricant de robinets coniques pour la distribution de gaz et de l'eau.

En 1967 nous avons étés les premier fabricants à créer des vannes à boisseau sphérique en 2 pièces, un système que aujourd'hui tout le monde utilise. Presque cinquante ans de spécialisation dans la production de vannes à boisseau sphérique et accessoires pour installations de plomberie et chauffage dans les secteurs spécifiques de l'écologie et du confort de la maison.

Nous sommes une entreprise en mouvement qui offre de solutions innovantes avec une passion qui se renouvelle dans le temps: la recherche continue et l'expérimentation dans le domaine de la distribution de l'eau, du gaz et du télé-chauffage, nous a permis nous a permis d'élargir notre portefeuille de produits et de proposer la plus large gamme de systèmes d'adduction à sertir et greffage rapide (multicouches, acier inox er carbone, cupronickel) .

Derrière chaque produit, il ya un travail minutieux de recherche, conception, construction et essais, grâce à l'utilisation d'instruments technologiques innovants afin d'offrir de nouvelles solutions et de satisfaire nos clients.

Le savoir-faire de RUBINETTERIE BRESCIANE :