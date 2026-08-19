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Flexovit est une marque spécialisée dans les solutions abrasives haute performance destinées aux professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l’industrie. Son offre comprend notamment des disques à tronçonner et à ébarber, des disques diamant, des abrasifs appliqués, des bandes, des feuilles, des éponges, des brosses métalliques, des meules ainsi que des produits de finition et de polissage.

Conçus pour la coupe, le meulage, le ponçage, l’ébavurage, la préparation des surfaces et le façonnage, les produits Flexovit répondent aux besoins des artisans, des métalliers et des industriels. Les solutions proposées permettent de travailler de nombreux supports, comme le métal, le bois, le plâtre, le plastique, la peinture et les matériaux de construction.

Marque de Saint-Gobain Abrasifs, Flexovit s’appuie sur une expertise en ingénierie et en fabrication pour proposer des abrasifs standards ou spécifiques. La marque accompagne également ses clients dans le choix de solutions adaptées à leurs applications afin d’améliorer la productivité, de réduire les temps d’opération et d’obtenir une finition régulière.