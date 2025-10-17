SAN DECO - Batiweb

ConnexionS'abonner
SAN DECO

Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı Keyap Çarşı D 2 Blok No:61
34775 Ümraniye/İstanbul,
Turquie
Premier fabricant de peinture à effet de Turquie avec un capital à 100 % national, SAN DECO, ses activités dans l'industrie chimique ont débuté en 1965.

L'entreprise, qui produit des peintures et du plâtre d'intérieur et d'extérieur, s'est concentrée sur la peinture à effet, qui fait partie du segment décoratif de la R&D et de la production, compte tenu des marchés développés et des attentes du consommateur final qui ont guidé le secteur dans les années 90.

SAN DECO a intégré toutes les innovations de la technologie en développement dans ses processus de production dans ses 2 installations d'une capacité de production de 29 mille tonnes, établies sur une superficie totale de 11 mille mètres carrés à Kocaeli Dilovası et en Algérie.

Adoptant l'approche "Common Future" en centrant l'humain et l'environnement dans la croissance et la production, SAN DECO a appliqué des normes nationales et internationales de haut niveau telles que TSE et A + en matière de santé humaine et de protection de l'environnement.

Spécialisée dans le domaine de la peinture à effet avec un demi-siècle d'expérience et proposant des idées innovantes orientées design au monde de l'industrie de la peinture et de l'architecture avec le concept de "Peinture Architecturale", SAN DECO est devenue la marque leader de l'industrie de la peinture décorative avec sa gamme de produits unique et son pouvoir de marché international couvrant 40 pays sur 4 continents.

Produisant des peintures de loisir, des peintures fonctionnelles et des peintures intérieures et extérieures à base d'eau ainsi que des peintures à effets, SAN DECO travaille avec la San Deco Design Academy, qui a été créée pour contribuer à la croissance et à l'emploi de l'industrie turque de la peinture, pour soutenir le développement de formation sectorielle, de masters qualifiés et de développement d'architectes innovants.

Le savoir-faire de SAN DECO :

  • Peintures à effets
  • Peintures intérieures
  • Peintures extérieures
  • Peintures fonctionnelles
  • Système de microciment
  • Outils d'application
  • Pochoir
