SAUR Technology
France
Actif depuis 10 ans dans la Recherche et le Développement, SAUR Technology est, à l’origine, un projet cosmopolite d’ingénieurs passionnés par les ultrasons et l’imagerie sonore.Après plusieurs années d’expérimentations, notre équipe a d’abord mis au point de nouvelles techniques de détection des mouvements puis s’est spécialisée dans les techniques d’isolation des maisons individuelles, répondant ainsi à une demande grandissante de solutions performantes, économiques, écologiques et simples d’utilisation.