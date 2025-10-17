ConnexionS'abonner
Fermer
SECILTEK - Batiweb

SECILTEK

Av. Eng. Duarte Pacheco, 19 – 7º
1070100 Lisbonne
Portugal
Site web de la marque

SECILTEK, la nouvelle marque portugaise de matériaux de construction, est née pour relever les nouveaux défis du secteur du bâtiment.

SECILTEK, évolution de l'ancienne marque Secil Argamassas, est attentive aux tendances du marché et est axée sur l'avenir. Son expérience de plus de 125 ans sur le marché portugais en fait la pionnière dans la production de chaux hydraulique naturelle (NHL) et de mortiers secs industriels au Portugal.

Avec un portefeuille de produits restructuré pour proposer une gamme de solutions de construction encore plus complète, SECILTEK est adaptée aux besoins et aux exigences du marché.

Dynamisée par une équipe technico-commerciale réorganisée et renforcée, son but est d'assurer une plus grande proximité avec les clients et une réponse de plus en plus rapide et efficace en matière de support technique.

La nouvelle image de marque SECILTEK a été conçue pour véhiculer toute cette nouvelle force et pour maximiser l'impact sur le point de vente grâce à une combinaison de couleurs fortes qui aident à communiquer l'étendue de l'offre et les 13 différentes gammes de produits.

Le savoir-faire de SECILTEK:

  • ADHERE : Colles à carrelage
  • REDUR : Revêtements
  • REABILITA : Réhabilitation et Rénovation
  • HIDROSTOP : Etanchéité
  • MICRO ART : Microcement
  • BETÃO-S : Béton Sec Pré-dosé
  • B-REPARA : Réparation de béton
  • ALVENARIA : Élévation de murs
  • PLAN : Ragréage de sols
  • SCALA : Sols décoratifs
  • ISODUR : Enduit Thermique
  • ECOCORK : Mortiers avec Liège
  • ISOVIT : Isolation thermique par l’extérieur (ITE)
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.