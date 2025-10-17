SECILTEK - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SECILTEK », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

SECILTEK, la nouvelle marque portugaise de matériaux de construction, est née pour relever les nouveaux défis du secteur du bâtiment.

SECILTEK, évolution de l'ancienne marque Secil Argamassas, est attentive aux tendances du marché et est axée sur l'avenir. Son expérience de plus de 125 ans sur le marché portugais en fait la pionnière dans la production de chaux hydraulique naturelle (NHL) et de mortiers secs industriels au Portugal.

Avec un portefeuille de produits restructuré pour proposer une gamme de solutions de construction encore plus complète, SECILTEK est adaptée aux besoins et aux exigences du marché.

Dynamisée par une équipe technico-commerciale réorganisée et renforcée, son but est d'assurer une plus grande proximité avec les clients et une réponse de plus en plus rapide et efficace en matière de support technique.

La nouvelle image de marque SECILTEK a été conçue pour véhiculer toute cette nouvelle force et pour maximiser l'impact sur le point de vente grâce à une combinaison de couleurs fortes qui aident à communiquer l'étendue de l'offre et les 13 différentes gammes de produits.

Le savoir-faire de SECILTEK :