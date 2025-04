SEGULA Technologies est un groupe d'ingénierie français présent dans plus de 30 pays, avec 140 implantations et près de 15 000 collaborateurs. Acteur clé de l'innovation industrielle, SEGULA accompagne les grands donneurs d'ordre dans des secteurs variés tels que l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, l'énergie, le naval, la santé et les télécommunications.

Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle de vie des produits, de la R&D à l’industrialisation, en plaçant l’innovation technologique, la digitalisation et la durabilité au cœur de ses projets. Grâce à son ancrage local et son expertise globale, SEGULA Technologies contribue à la compétitivité industrielle mondiale tout en valorisant l’humain et l’intelligence collective.

Mobilité et automobile

SEGULA conçoit des véhicules complets, des sous-ensembles mécaniques et électroniques, et accompagne la transition vers l’électromobilité. Le groupe développe des solutions pour les véhicules autonomes, connectés et écoresponsables, tout en intégrant des lignes de production automatisées via sa division Tooling Automation Systems (TAS).

Aéronautique et spatial

Dans le secteur aéronautique, SEGULA intervient de la conception à la production d’aérostructures et d’équipements structuraux. Le groupe maîtrise l’ensemble des problématiques de la supply chain et offre des solutions intégrées d’ingénierie produit et d’ingénierie process.

Énergie et environnement

SEGULA propose des solutions innovantes pour la transition énergétique, notamment dans le développement de projets liés aux énergies renouvelables et à la décarbonation des industries. Le groupe accompagne également ses clients dans la conception, la construction et la maintenance d'installations énergétiques.

Ferroviaire et infrastructures

Le groupe conçoit des produits, des infrastructures et des services pour le secteur ferroviaire, en mettant l'accent sur la décarbonation et l'innovation. SEGULA développe également des solutions pour améliorer la sécurité et l'efficacité des inspections, comme le drone autonome TOPONE pour les tunnels souterrains.

Sciences de la vie

Dans le domaine des sciences de la vie, SEGULA offre des services d'ingénierie pour la pharmacie et les dispositifs médicaux, en intégrant les contraintes réglementaires et en proposant des solutions innovantes pour la conception et la production.

Télécommunications et digital

SEGULA accompagne la transformation digitale de ses clients en développant des solutions basées sur l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et l'ingénierie des données. Le groupe travaille sur des projets liés à l'Usine 4.0, à la mobilité connectée et autonome, et à l'efficacité énergétique.