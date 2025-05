REMORA Home : solution de stockage d'énergie pour particuliers

Une technologie au service de l’autoconsommation

REMORA Home permet aux foyers équipés de panneaux photovoltaïques ou d’éoliennes de stocker l’excédent d’énergie produit pour un usage différé, en optimisant leur autoconsommation et en réduisant leur dépendance au réseau électrique.

Avec un rendement global de 70 %, une durée de vie d’au moins 30 ans et une conception à base de matériaux durables comme l’acier et l’aluminium, REMORA Home se distingue par sa robustesse et son faible impact environnemental.

Une innovation issue du monde maritime, adaptée à l’habitat

Initialement conçue pour le stockage d’énergie en milieu marin sous la forme de REMORA Offshore, la technologie repose sur un procédé breveté de compression et décompression isotherme de l’air. Elle est désormais adaptée à un usage résidentiel.

Une solution compacte, modulaire et connectée

Le système REMORA Home se compose de deux éléments principaux :

, relié aux panneaux solaires, convertit l’électricité excédentaire en air comprimé. De taille comparable à celle d’un chauffe-eau, il peut être installé facilement dans un garage, une cave ou un local technique. Un coffret de stockage, contenant des bouteilles d’air comprimé, peut être installé en intérieur ou en extérieur selon les contraintes du logement.

En cas d’insuffisance de production (absence de soleil ou de vent), l’air comprimé est restitué sous forme d’électricité, assurant une alimentation continue du foyer.

Une application mobile pour piloter l’énergie domestique

REMORA Home est associé à une application mobile intuitive, permettant aux utilisateurs de :

Suivre en temps réel leur production et leur consommation d’énergie,

Recevoir des recommandations personnalisées pour optimiser leur autoconsommation,

Vérifier le bon fonctionnement du système,

Connecter certains appareils électroménagers afin d’optimiser leur usage en fonction des périodes de production.

Une réponse concrète aux enjeux de transition énergétique

Selon David Guyomarc’h, directeur du projet REMORA et responsable R&D chez SEGULA Technologies : « Le stockage des énergies renouvelables au sein des foyers représente un défi clé pour l’avenir. REMORA Home offre aux particuliers une solution durable, autonome et performante pour valoriser leur production d’énergie et mieux maîtriser leur facture d’électricité. »

Une commercialisation progressive jusqu’en 2028

Le projet suit un calendrier structuré :

Janvier 2024 : démarrage des premières phases de test,

2025 : essais en laboratoire centrés sur la performance du déstockage,

Fin 2026 : déploiement de pilotes dans des logements individuels,

2028 : lancement prévu sur le marché grand public.

Une gamme évolutive pour différents usages

REMORA Home s’inscrit dans une gamme plus large de solutions développées par SEGULA Technologies :

, dédiée aux particuliers, REMORA Stack, destinée au stockage massif pour les industriels.

