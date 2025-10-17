SETEN - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SETEN », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

Créée en 1949, TEN (Tôlerie Emaillerie Nantaise) est une société familiale française qui, depuis 3 générations conçoit, fabrique et commercialise tous types de conduits de fumées métalliques, rigides ou flexibles. Alliant, expérience, savoir-faire et technologie, nous sommes aujourd’hui un acteur majeur, dans la fabrication de systèmes de conduits de fumée.

Implantée depuis toujours au cœur du pôle d’activité du Grand Ouest, nous sommes basés à Saint-Herblain près de Nantes. Cet enracinement de notre production nous permet de garantir une qualité irréprochable de nos gammes de produits.

Depuis 65 ans, nous nous sommes toujours attachés à 3 axes de développement :

La Recherche, de par l’innovation technologique, la fiabilité de nos produits et l’étude permanente du marché des nouvelles énergies.

L’ Investissement : bâtiment, logistique, production, autant de domaines où TEN n’hésite pas à investir afin de répondre aux impératifs d’un marché toujours en évolution.

L’ Adaptation aux besoins de ses clients : logiciel de dimensionnement en ligne, étude de vos projets, réalisation de dossier technique et formation professionnelle, sont les bases de notre communication et de notre moteur d’évolution.

Le savoir-faire de SETEN :

LOGEMENT INDIVIDUEL

Tubages flexibles

Conduits émaillés

Conduits pour granulés bois

Conduits étanches et ventouses

Conduits double paroi isolé

Fumisterie simple paroi

Technaflon

COLLECTIF ET TERTIAIRE