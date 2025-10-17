SETEN - Batiweb

SETEN
44801 Saint-Herblain
France
Créée en 1949, TEN (Tôlerie Emaillerie Nantaise) est une société familiale française qui, depuis 3 générations conçoit, fabrique et commercialise tous types de conduits de fumées métalliques, rigides ou flexibles. Alliant, expérience, savoir-faire et technologie, nous sommes aujourd’hui un acteur majeur, dans la fabrication de systèmes de conduits de fumée.
Implantée depuis toujours au cœur du pôle d’activité du Grand Ouest, nous sommes basés à Saint-Herblain près de Nantes. Cet enracinement de notre production nous permet de garantir une qualité irréprochable de nos gammes de produits.
Depuis 65 ans, nous nous sommes toujours attachés à 3 axes de développement :
- La Recherche, de par l’innovation technologique, la fiabilité de nos produits et l’étude permanente du marché des nouvelles énergies.
- L’ Investissement : bâtiment, logistique, production, autant de domaines où TEN n’hésite pas à investir afin de répondre aux impératifs d’un marché toujours en évolution.
- L’ Adaptation aux besoins de ses clients : logiciel de dimensionnement en ligne, étude de vos projets, réalisation de dossier technique et formation professionnelle, sont les bases de notre communication et de notre moteur d’évolution.
Le savoir-faire de SETEN :
LOGEMENT INDIVIDUEL
- Tubages flexibles
- Conduits émaillés
- Conduits pour granulés bois
- Conduits étanches et ventouses
- Conduits double paroi isolé
- Fumisterie simple paroi
- Technaflon
COLLECTIF ET TERTIAIRE
- Technaflon
- 3CEp – Rolutec
- Grands diamètres
