SFERACO S.A - Batiweb

SFERACO, votre spécialiste de la distribution de gammes complètes de robinetterie, raccords et compteurs.

La distribution de gammes complètes de robinetterie, raccords et compteurs destinées à des applications industrielles, adduction d'eau et au bâtiment- génie climatique.

Nous sommes le prolongement logistique et commercial de fabricants partenaires sélectionnés.

UN SEUL NIVEAU DE DISTRIBUTION, à travers un réseau de grossistes en sanitaire et chauffage, de robinettiers, de grossistes en fournitures industrielles et de grossistes en fournitures pour les travaux publics.

SFERACO, c’est plus de 40 ans d’exigence à votre service.

Nous contrôlons : les dimensions, la tenue en pression, les matériaux, la traçabilité

Spectromètre à fluorescence X contrôle PMI (Positive Materiel Identiication)

Banc d'essais pour tests hydrauliques 100 bars en eau et 6 bars en air

Contrôle qualité

Certification Qualité ISO-9001: 2015

Depuis le 31 décembre 2019, SFERACO est conforme à la norme ISO 9001 : 2015.

Depuis le 8 avril 2021, SFERACO est certifiée ISO 14001 : 2015.

Chez SFERACO, les actions en faveur de l’environnement sont nombreuses :

Réduction, tri et valorisation des déchets.

Réduction des emballages des produits.

Compensation carbone de tous les déplacements aériens.

Audits fournisseurs et études du cycle de vie des produits :

50 % de nos produits proviennent de nos fournisseurs déjà ISO 14001

Agréée organisme de formation, SFERACO vous accompagne dans la formation technique à la robinetterie de vos collaborateurs : une formation par de professionnels pour des professionnels.

Objectif : renforcer les compétences techniques de vos équipes commerciales itinérantes et sédentaires.

Les modules de notre formation couvrent tous les domaines liés aux secteurs de la robinetterie industrielle, bâtiment génie-climatique, comptage télérelève.

SFERACO, ORGANISME DE FORMATION enregistré sous le numéro 82 38 05513 38. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état.

SFERACO, membre de l’ADFRI Association de la Distribution Française de Robinetterie Industrielle