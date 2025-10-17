Sharp invente des produits et solutions uniques qui profitent à la société et aux entreprises depuis plus de 100 ans.



Notre credo est aujourd'hui le même qu'à nos débuts : une ambition d’excellence.



Notre histoire a commencé avec l’invention d'un portemine toujours taillé ('Sharp' en anglais, d'où notre nom) et s'est poursuivie avec un flux régulier de produits innovants.



Nous avons par exemple commercialisé les premiers téléviseurs et radios au Japon, ainsi que les premières calculatrices à écran LCD au monde. Mais ce n’était que le commencement.



Un siècle plus tard, nous continuons à innover avec des produits primés dans des domaines aussi divers que les solutions de documents, les services gérés, les solutions visuelles, les services énergétiques et les appareils de point de vente.



La force motrice derrière nos efforts de recherche et développement n'est pas simplement la création de meilleures versions de produits existants. Nos ambitions vont plus loin. À la maison, au travail et partout entre les deux, notre mission est de créer et d’inspirer des produits et solutions uniques qui améliorent la qualité de vie des gens du monde entier.



Pour les entreprises, nos produits primés contribuent à réduire les coûts et augmenter la productivité, ce qui rend la circulation d'informations plus simple et sécurisée.



Chez Sharp, nous prenons très au sérieux nos responsabilités environnementales. De la conception des produits à leur fabrication en passant par le choix des emballages et notre consommation d'énergie, nous faisons tout notre possible pour réduire les déchets et préserver les ressources, et ce jusqu'au rejet du produit en fin de vie.



Le savoir-faire professionnel de SHARP en matière de :

Solutions documentaires (impression de production, système d’impression office …)

Solutions visuelles (moniteurs professionnels, solutions interactives …)

Solutions énergétiques (module solaire, batteries, formation pour installateur …)