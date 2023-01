Le solaire boosté par la crise énergétique

Dans un contexte d’explosion du prix des énergies fossiles, le marché des énergies renouvelables – et notamment du solaire – a été boosté. C’est ce que constate Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe, dans une tribune. Malgré la hausse des coûts et la pénurie d’installateurs expérimentés, le développement devrait encore s’accélérer en 2023.

En novembre dernier, Enedis dressait un bilan très positif pour l’installation de panneaux photovoltaïques, avec +20 % en un an. Cette tendance pouvant s’expliquant par la guerre en Ukraine, l’explosion du prix des énergies fossiles, les inquiétudes concernant les coupures d’électricité, et l’attrait pour l’autoconsommation. Une massification concernant non seulement les logements, mais aussi le tertiaire et les friches.

Des États soucieux d’assurer leur indépendance énergétique

Dans une tribune, Peter Thiele, président de Sharp Energy Solutions Europe, dresse le bilan du marché 2022, et évoque les perspectives pour 2023. Selon lui, le contexte géopolitique incertain a permis une prise de conscience des États, désormais soucieux d’assurer leur indépendance énergétique.

« Plus que jamais, les gouvernements du monde entier se doivent d’adapter leurs politiques de sécurité énergétique afin de créer un mix plus stable et diversifié. L’importance de l’énergie solaire ne se limite plus à la lutte contre le dérèglement climatique : elle est également capitale pour l’indépendance énergétique et la sérénité des États », souligne le président de Sharp Energy Solutions Europe.

Malgré des politiques de soutien, les coûts ont augmenté en 2022, et le développement a pu être freiné par la pénurie de professionnels – électriciens et poseurs de photovoltaïque – qualifiés, ce qui a rallongé les délais pour l’installation de systèmes photovoltaïques.

Vers une accélération en 2023 ?

Le développement de nouvelles technologies a également pu être plombé par le contexte économique incertain. Mais Peter Thiele se révèle plus optimiste pour 2023, estimant que l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables devraient stimuler les innovations. Les politiques pour réduire le coût de la vie et des énergies pourraient également accélérer leur déploiement, notamment dans le résidentiel.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock