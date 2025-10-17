SIA ABRASIVES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « SIA ABRASIVES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

En tant que spécialiste des abrasifs et partenaire expérimenté des professionnels, SIA ABRASIVES propose des solutions de ponçage de grande qualité pour une surface parfaite.

Dès le début nous avons lancé et participé au développement de l’abrasif. La fondation de notre entreprise eut lieu en 1867 – en tant qu’usine chimique. Depuis 1875, nous fabriquons des abrasifs appliqués sur le site suisse actuel.

Fort de 140 ans d’expérience et d’une capacité d’innovation sans limites, nous proposons en tant que leader mondial dans la fabrication d’abrasifs de qualité l’un des assortiments les plus complets.

Nos procédures de ponçage clairement définies pour chaque matériau et chaque application nous permettent de toujours trouver un moyen d’obtenir une surface parfaite.

Nous sommes l’un des principaux fabricants mondiaux d’abrasifs de grande qualité et produisons des abrasifs dans une grande variété de formes, dimensions et caractéristiques.

Les solutions de ponçage de SIA ABRASIVES sont utilisées dans une grande variété d’industries.

Nos analyses très poussées des processus de ponçage permettent un gain de temps et d'économie des coûts.

Notre objectif suprême est l’optimisation du processus de travail.

Pour les professionnels par des professionnels avec des prestations de conseil et d’accompagnement vous permettant d’obtenir des résultats de ponçage parfaits.

Nos conseils techniques très expérimentés trouveront la solution de ponçage la mieux adaptée à vos besoins.

Nous sommes à vos côtés, où que vous soyez avec des filiales et représentations dans plus de 80 pays.

Le savoir-faire de SIA ABRASIVES :