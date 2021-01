SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES

Depuis plus de dix ans, Siemens Division Building Technologies s’investit auprès des sapeurs-pompiers de France afin de les aider dans l’accomplissement de leurs missions. Cette démarche se traduit aujourd’hui par la conception et la réalisation, en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et 9 partenaires industriels*, du premier mur pédagogique et de formation sur les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) des 5 catégories (A, B, C, D et E). Elle se concrétise également par la création d’une vidéo pédagogique expliquant en 2 minutes les principes d’un SSI et la mise en sécurité incendie d’un établissement. Siemens lance ainsi 2 nouveaux outils essentiels afin de mieux comprendre et appréhender les Systèmes de Sécurité Incendie d’aujourd’hui.